Iván Cruz niega recaída en el alcohol y se prepara para volver a los escenarios

Iván Cruz estuvo en el ojo público luego de que el programa de Magaly Medina emitiera unas imágenes en las que se le ve sosteniendo y tomando una botella de cerveza en un local del Callao. Con estos videos, el espacio de espectáculos señalaba que el cantante habría vuelto a recaer en el alcohol.

Aunque en ese momento su esposa fue consultada sobre esta posible recaída, ella no hizo más que negar que esto suceda y aclaró que su pareja va a presentarse a estos lugares para cantarle a sus amistades.

Para dejar en claro que se encuentra mejor que nunca, el reconocido bolerista anunció que vuelve a los escenarios para deleitar a su recordado público con más de un tema en una noche de concierto junto a los Hermanos Castro y Los Kipus. Su presentación se realizará este 8 de septiembre en Brisas del Titicaca, tal como lo han anunciado mediante las redes sociales.

Por otro lado, su esposa Yolanda hizo llegar una declaración mediante Juan Novoa sobre el actual estado de su padrino musical Iván Cruz. En sus palabras, aseguraron que no tiene nada que ver con el vicio del alcohol y que actualmente se encuentra bien.

“He hablado con la señora Yolanda y me dijo que todo era una calumnia y totalmente falso. Él no ha recaído en el alcohol. No somos nadie para juzgarlo, el único que lo hará es nuestro padre Dios”, señalaron para ‘La Banda del Chino’.

Iván Cruz fue captado bebiendo solo

Fue le programa de Magaly Medina que, la noche del viernes 2 de setiembre compartió unas imágenes del cantante de antaño dejando a su esposa en su casa del Callao para luego dirigirse a una bodega que se encuentra a unos metros de su hogar.

Es en ese local que se sienta para pedir una botella de cerveza la que se dispone a tomar solo, mientras canta alguno de sus temas sin presencia de público. Según la conductora, el cantante habría estado varias horas solo en el establecimiento libando licor.

Frente a ello, Magaly Medina lamentó la situación en la que se luce en recordado cantante. “Realmente él fue un único de los boleros cantineros en una época. Iván Cruz, ahora a los 76 años lo vemos un poco mal, volviendo a la bebida, que él juraba que el camino de la religión lo había salvado y estaba alejado de estás tentaciones mundanas”, señaló.

