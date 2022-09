Corte de luz en Lima y Callao hoy jueves 8 de septiembre: distritos, zonas y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. Foto: Andina

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de este jueves 8 de septiembre. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

JUEVES 08-09-2022

SAN MARTÍN DE PORRES 08:00 – 17:00

URB. INGENIERÍA MZ. O1, P, Q1, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA. 1, JR. ALCÍBAR CDRAS. S/N, 1, 4, 5, 6, JR. CARLOS GRAÑA CDRAS. 1, 4, JR. EL CAUCHO CDRAS. 3, 4, 6, JR. GERMÁN FUCHS CDRAS. 1, 4, JR. JOSÉ A. QUIÑONES CDRAS. 3, 4, 5, JR. JULIO RIBEYRO CDRAS. 1, 4, JR. MÁRTIR JOSÉ OLAYA CDRAS. 3, 4, 5, 8, 9, 10, JR. PIEDRITAS CDRAS. 1, 3, 4, CALLE BALCONCILLO CDRA. 1, CALLE BARRANCO CDRA. 1, CALLE LA VICTORIA CDRAS. 1, 2, 8, CALLE LINCE CDRA. 1, CALLE NEMESIO MEZA CDRA. 1, PSJE. JOSÉ CAPITÁN QUIÑONES CDRA. 5, PSJE. MACHU PICCHU CDRA. 8, PSJE. S/N CDRA. 5, URB. ZARUMILLA MZS. 19, 20, A, D, P

CERCADO DE LIMA 08:00 – 17:00

AV. ARGENTINA CDRA. 6, A.H. RAMON CARCAMO MZS. E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:00

AGRUPACION FAMILIAR 12 DE OCTUBRE, CALLE S/N MZ A, B, C, D, E.

VENTANILLA 09:00 – 17:30

A.H. CORAZÓN DE JESÚS MZS. A, B, C, D, E, H, I, J, K, M, AMP. CORAZÓN DE JESÚS MZS. A, B, C, D, E, F, G, A.H. VILLA LOS REYES NEXO NUEVA GENERACION MZ. O, URB. VILLA LOS REYES MZ. C2, AMP. NUEVA GENERACIÓN MZS. I, I02, I1, I2, J, J02, A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. A, B, C, D, H.

CANTA 09:30 – 17:30

HUATOCAY, CALLE S/N MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I

SAN ANTONIO DE CHACLLA 15:00 – 17:00

AGRUP DE POB. SCT. NORTE PARTE ALTA ANX 8 MZS. N2, P2, COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 20, A, A1, G, L, L2, LL, LL2, M, M2, N, N2, Ñ, O, O2, P, P2, Q, Q2, S, S2, T, T2, U, U2.

HUAURA 14:00 – 18:00

UBR. LEVER PACOCHA MZ C LADO MZ D; MZ D LADO MZ C; MZ B; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro razones principales por las que Enel Perú decide programar el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para garantizar la calidad del servicio. Se ejecutan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atiende cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha llegado a pagar sus recibos de luz de Enel en el plazo límite dispuesto.

Por riesgo eléctrico: Se lleva a cabo de forma preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Todo esto con el fin de evitar manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

