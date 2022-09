Sport Boys: jugadores desmintieron pagos por parte de la administración en redes sociales

Futbolistas de Sport Boys desmintieron a su administración en una publicación de Instagram.

La situación en Sport Boys es cada día más desfavorable. La ‘misilera’ realizó una publicación donde comunicaba que ya había realizado los pagos correspondientes a toda la plantilla, sin embargo la respuesta de los futbolistas fue sorpresiva. Los deportistas desmintieron categóricamente lo manifestado por el club ‘rosado’.

El mal presente de la institución porteña es reflejo de la falta de profesionalismo en el fútbol peruano. Se pudo conocer que la administración tenía meses de retraso en cuanto a la compensación de los deportistas. Sin embargo, se fijó que hoy se iba a realizar la subsanación. Algo que no sucedió y la polémica se encendió aún más con la pronunciación del club.

“Sport Boys comunica a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública en general, que los jugadores y trabajadores del club se encuentran al día en sus pagos. Seguiremos trabajando de forma conjunta: Administración, equipo e hinchada a favor de Sport Boys del Callao”, se puede leer en el comunicado.

Comunicado de Sport Boys sobre los pagos.

Muchos jugadores de Sport Boys comentaron la publicación en Instagram. Mauro Guevgeozián, Rodrigo Cuba, Patricio Álvarez, Diego Saffadi, Tarek Carranza y en otros más escribieron “falso” en el post. Como era de esperarse, el community manager decidió borrar el comunicado.

Jugadores desmienten pagos por parte de Sport Boys.

Y eso no quedó ahí. Otros jugadores también realizaron publicaciones en sus cuentas de Instagram demostrando su enojo por la situación. No solo perjudican a ellos, sino a sus familias. Tarek Carranza, mediocampista que lleva muchas temporadas en el Callao, escribió lo siguiente: “Unas ganas de patear el tablero. Están demás”. Por otro lado, Jhilmar Lobatón fue más directo. “Otra vez nos mintieron”, posteó.

Reclamos de futbolistas de Sport Boys.

Qué pasó con la directiva de Boys

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, desde la administración indican que el pago del mes de julio ya está procesado para todos y debe aparecer mañana en las cuentas que faltan. Además, la directiva puso al tanto a Licencias de la Federación Peruana de Fútbol sobre el depósito de agosto.

Cómo afecta al ámbito deportivo

Los jugadores están en todo su derecho de no seguir entrenando y no jugar por el club, no obstante, lo siguen haciendo por el amor a la institución. Claramente, no atraviesan un gran momento desde lo anímico, que a la larga puede traer malos resultados deportivos.

Si los futbolistas perdonan el retraso de pagos por parte de la administración, Licencias de la FPF ya está al tanto de la situación y habría tomado la decisión de volver a quitarle puntos, tal y como sucedió a inicios del 2022. Esto podría comprometer al equipo con el descenso de seguir siendo reiterativo.

Sport Boys empató 1-1 con Ayacucho FC por jornada 10 del Clausura.

Sport Boys vs Universitario

La preocupación de que el choque entre Sport Boys y Universitario de Deportes se suspenda aumentó en las últimas horas y la controversia por los pagos pendientes era uno de los motivos. Sin embargo, esto fue desmentido por el comunicador Gustavo Peralta informó que mañana habrá reunión de la PNP para las garantías del partido y resaltó el compromiso por parte de los jugadores ‘rosados’.

Por lo tanto, la ‘misilera’, ante todo pronóstico, chocará con la ‘U’. Ya lo hizo la fecha pasada cuando enfrentó a Ayacucho FC y rescató un punto en la altura. El encuentro con los ‘cremas’ está programado para el domingo 11 de setiembre a las 15:30 (hora de Perú) en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.