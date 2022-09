Hernán Barcos rechazó violencia en el clásico: “los culpables de la derrota fuimos nosotros, no los rivales”

El delantero del club ‘blanquiazul’, Hernán Barcos, se rechazó los actos de violencia que se suscitaron en el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Tras el partido entre los ‘merengues’ y los ‘íntimos’ se dieron a conocer incidentes en las afueras del escenario deportivo y el club Universitario acusó mediante un comunicado la agresión sufrida por parte del futbolista Rodrigo Vilca y el preparador físico Guido Thompson.

El ‘Pirata’ reflexionó por los incidentes de violencia y exhortó a los hinchas a la mesura. Al mismo tiempo, puntualizó que los jugadores de Alianza Lima son los responsables de la derrota y no el clásico rival.

“La violencia no es buena en ningún lado y a favor de nada. El hincha tiene que tener conciencia que los culpables no son los rivales. Los culpables somos nosotros, los culpables de la derrota fuimos nosotros, no los rivales que nos ganaron. Entonces, no con violencia, pero sí con autocrítica que tenemos que hacer nosotros, y la crítica tiene que ser hacía nosotros y no hacía el rival que hizo su papel”, afirmó en declaraciones a GolPerú.

Barcos prosiguió: “La violencia nunca está bien. Ni para un lado, ni para el otro. Yo no soy participe de la violencia y me gustaría que no pase nunca. Lo mismo con los incidentes que pasan afuera. Ojalá que esto algún día termine. Son partidos de fútbol, sí, hay rivalidad y un montón de cosas, pero la violencia no es buena para nadie y menos para nuestra sociedad”.

Barcos y la derrota en el clásico

En otro momento, Barcos se excusó con los hinchas de Alianza Lima y solicitó que mantengan la confianza en el equipo. “Le pedimos perdón por el partido que perdimos (clásico), creo que pudimos haber hecho un poco más. Nos quedamos con un sabor amargo, pero continúen confiando que vamos a pelear hasta el final y tratar de ganar este campeonato. El resultado no se dio. No pudimos imponer nuestro fútbol, nuestra idea. Perder un clásico con nuestra gente duele y duele mucho, pero hay que salir adelante”.

Barcos analizó el juego

Hernán Barcos dio su opinión respecto a las acciones que provocaron la derrota de Alianza Lima en el clásico. “Fue un golpe duro por cómo se dieron las cosas. Estaba todo a nuestro favor en teoría y en la práctica no fue así. En los primeros minutos salimos muy bien, tuvimos algunas chances que no pudimos concretar. Después, una pelota parada, que era lo que venían avisando ellos y nos venían ganando en la pelota parada, se nos complicó con un gol que no esperábamos y luego no tuvimos reacción. En el segundo tiempo, en los últimos minutos, se desarmó todo y se desequilibró el equipo”.

El ‘Pirata’ fue consultado sobre la superioridad del rival Universitario, pero replicó con sus argumentos en relación al juego de Alianza: “Lo ganó que es lo importante, nosotros no lo supimos contrarrestar. Los momentos que tuvimos la pelota, la posesión, en los que fuimos protagonistas no lo pudimos concretar y ellos llegaron dos o tres veces e hicieron dos goles. El mérito de ellos de poder conseguir la victoria. No supimos concretar”.

Tras la derrota, Barcos aseguró que el objetivo de Alianza es el título del segundo campeonato del año. “Los objetivos son muy claros, debemos pelear el campeonato y es la única opción que nos queda es pelear el campeonato y en Alianza tienes que pelearlo. El objetivo es ese. Duele perder un clásico, pero no podemos quedarnos lamentando, pero sí trabajar y ver en lo que erramos y ver que el sábado tenemos otra final”

