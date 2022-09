Elecciones 2022: Alianza Ecosocial desarrollará debate ecológico entre candidatos a la alcaldía de Lima

El objetivo de este debate es darle prioridad a temas ambientales.

Con el objetivo de conocer las propuestas ambientales de todos los candidatos a la alcaldía de Lima, Alianza Ecosocial organiza el primer debate ecológico para este viernes 9 de setiembre desde las siete de la noche.

El encuentro se realizará de forma virtual y los aspirantes al sillón municipal de la capital peruana deberán exponer sus propuestas que generen resultados a corto, mediano y largo plazo, durante los años de su gestión.

Dentro de los temas que pretenden abordar, se mencionaron los cambios climáticos, cómo proteger los recursos naturales y la manera de iniciar la transición energética. También incluyeron planeamiento para mejorar la gestión ambiental.

Por otro lado, Alianza Ecosocial solicitó escuchar el plan de trabajo de los candidatos a la alcaldía de Lima para reforzar la capacidad de respuesta ante desastres naturales que pueden ser uno de los retos más grandes que afrontará el próximo alcalde o alcaldesa de Lima Metropolitana.

Dentro de la invitación a los candidatos se les indicó que deben desarrollar temas como planificación territorial y uso de suelos, vivienda adecuada y acceso a suelo seguro para la población con menos recursos, gestión de riesgo de desastres, transporte público y movilidad sostenible, entre otros.

Invitación

Según informó la institución ambientalista, a través de un comunicado de prensa, se remitió una invitación a todos los candidatos que quieren liderar la comuna limeña, solicitándoles informar sobre sus propuestas y compromisos con la población que habita en la capital peruana.

Por otro lado, señalaron que una de las prioridades de este debate, es valorar los proyectos que los políticos tienen para mejorar la calidad de vida y del medioambiente de la ciudadanía de Lima. “Los desafíos climáticos son muchos, entre ellos el riesgo ante inundaciones o sequía”, mencionan en su documento.

Asimismo, Alianza Ecosocial, resaltó que necesitan conocer las propuestas sobre los altos niveles de contaminación y riesgo de terremoto, así como de servicios ineficientes en cuanto a residuos sólidos y áreas verdes.

“Ya no podemos vivir en una ciudad poco segura y no saludable, por lo cual necesitamos conocer lo que los aspirantes opinan sobre estos temas”, expresó la arquitecta Liliana Miranda, directora ejecutiva de la organización Foro Ciudades para la Vida y miembro de la Alianza Ecosocial.

¿Dónde se transmitirá el debate?

Este primer debate municipal ecológico se realizará de manera virtual y será transmitido en vivo por dos estaciones de radio locales: Planicie (Lima Este) y Stereo Villa (Lima Sur).

La cita es para este viernes 9 de setiembre desde las 7 de la noche y también será publicado por todas las redes sociales oficiales de las 26 organizaciones ambientalistas, juveniles, religiosas e instituciones de la sociedad civil que integran la Alianza Ecosocial.

Esta institución ambientalista está conformada por los siguientes grupos de trabajo que realizan constantes trabajo en contra de la contaminación:

- Viernes por el Futuro (capítulo peruano de la organización juvenil internacional fundada por Greta Thunberg)

- CooperAcción

- Foro Ciudades para la Vida

- Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización

- Movimiento Laudato Si

Como se recuerda, este domingo 2 de octubre la ciudadanía irá a las urnas para elegir las nuevas autoridades. Por ello, resulta importante que se conozcan las propuestas de los candidatos no solo en las calles, sino también a través de un debate en el que puedan intercambiar ideas.

Hasta la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones no ha confirmado cuál sería el día del debate municipal, tan solo se ha mencionado el 25 de septiembre como día tentativo.

“Haremos la convocatoria la próxima semana”, dijo a Correo la coordinadora del programa Voto informado del JNE, Mónica Mauricio. Además indicó que si bien existen dos organizaciones que no han firmado el Pacto ético electoral, una de ellas sí se ha mostrado interesada en participar del intercambio de propuestas. Al ser consultada por el partido que no ha manifestado su interés de participación, prefirió no compartir la información.

