Corte de luz en Lima y Callao hoy sábado 3 de setiembre: distritos, zonas y horarios

(Nicolás Aboaf)

El servicio de luz eléctrica sufrirá un corte en diferentes distritos y zonas de Lima y Callao este sábado 3 de setiembre, según informó la empresa Enel. La compañía viene realizando la suspensión del servicio desde el pasado 1 de setiembre.

Mediante un comunicado, la entidad detalló que el corte del servicio obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, indicó Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios. Por ello, te recomendamos tomar las precauciones correspondientes en caso tu zona se vea afectada.

Corte de luz hoy 3 de setiembre

Corte de luz en Puente Piedra 08:00 – 17:30

A.H. LAS HORTALIZAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, C, ASOC. 13 DE MAYO MZS. A, D, ASOC. LOS HUERTOS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. LOS MANANTIALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, Z, ASOC. VILLA LAS FLORES DEL NORTE MZ. E, ASOC. VILLA MARGARITA DE PUENTE PIEDRA MZS. B, C, D, E, F, L, CALLE LOS GERANIOS CDRA. 20, CALLE C CDRA. 2

Corte de luz en el Callao 08:30 – 18:30

AVENIDA CORONEL NESTOR GAMBETA CDRS 3, 4, 5, CALLE DOMINGO CICCIRELLO MZ A, B, CALE GUILLERNO RONADL MZ E, CALLE NUÑEZ DEL ARCO MZ B, C,

Corte de luz en Independencia 09:30 – 15:30

URB. PRO MZS. G, G5, N, N5, P, S, S5, SS, SS5, TT5, U5, UU, UU5, V, V5, VV, VV5, VVC5, W5, WW, WW5, URB. PRO SECTOR K MZ. TT5, AV. LA CORDIALIDAD CDRAS. 8, 79, 80, CALLE LA CORTESÍA CDRAS. 6, 7, CALLE PERSEVERANCIA CDRA. 6, CALLE SOLIDARIDAD CDRAS. S/N, 1, 6, 7, JR. EL HEROÍSMO CDRAS. 6, 76, 79, JR. LA HONRADEZ CDRAS. 7, 8, JR. LA PRUDENCIA CDRAS. 79, 80

Corte de luz en Ventanilla 09:30 – 17:30

EL MIRADOR DE NUEVO PACHACUTEC MZS. A1, F1, AGRUP. PROD. Y POS. AV. COSTANERA MZS. A1, F1.

Corte de luz en Carabayllo 09:30 – 17:30

AVENIDA 3 DE OCTUBRE MZ A, D, AVENIDA UNIVERSITARIA MZ A, B, D, G, CALLE 1 MZ A, CALLE 2 MZ B, C, D, CALLE 3 MZ, D, E, CALLE 4, CALLE 5, CALLE A MZ A, C, CALLE AYACUCHO MZ C, CALLE D, CALLE E, CALLE F, CALLE G, CALLE H, CALLE GARDENIAS MZ C, D, E, JIRON SANCHEZ CERRO MZ G, H, I.

Canales de atención de reclamos

Si tu servicio de luz eléctrica presenta problemas de conexión o facturación, puedes solicitar la atención de tu reclamo a través de los diferentes canales.

1. A través de la página web, ingresando a www.enel.pe, ubícate en la sección de “Links Útiles”. En la fila de “Herramientas” marca la opción “Reclamos: Registra y consulta tus atenciones”.

2. Por teléfono, comunicándote al Fonocliente 517 1717. Recibirás el apoyo de las operadoras, quienes te guiarán durante el proceso de reclamo.

3. Acercándote a uno de los centros de servicio.

Cabe mencionar que, el proceso para presentar un reclamo es totalmente gratuito y se realiza únicamente a través de los canales autorizados de Enel.

