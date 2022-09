Segundo empleo para el 35% de menores de 41 años es la solución para el costo de vida actual

Laborar en un restaurante o tienda minorista es una de las opciones como segundo empleo.

El aumento del costo de vida es en la actualidad una de las principales preocupaciones entre los peruanos. Sin embargo, un segundo empleo es la solución para un 35% de peruanos menores de 41 años. Esta es la medida que han tomado muchos para hacer la situación más llevadera y en esta nota te contamos las opciones de trabajo que han preferido.

Dicho porcentaje agrupa a los llamados millennials (entre 26 y 41 años) y la cifra es mayor a la respuesta global (32%) . En el caso de los centennials o generación Z (menores de 25), es un 38% el que dice haber optado por otro empleo. Las opciones que buscan para ese otro trabajo que los ayude a sobrellevar sus gastos son:

- Laborar en un restaurante o tienda minorista (24% de la generación Zy 4% de los millennials).

- Venta de productos o servicios a través de plataformas en línea (14% de la generación Z y 13% de los millennials).

- Consultoría o emprendimiento (11% de la generación Z y 34% de los millennials).

“El incremento del costo de vida no se compensa con los aumentos salariales, y por eso 1 de cada 3 opta por un trabajo secundario a tiempo parcial y así completar para su gasto”, dice Giovanni Sissa, socio de Consultoría de Deloitte, en entrevista con Gestión. En esa línea, añade que el 80% de quienes deciden ir tras un segundo empleo cuentan con estudios superiores, mientras que el restante está cursándolos o en proceso de terminarlos.

“Una de las consultas que hicimos es por qué dejaría un trabajo un millennial o un centennial y un 39% señaló que es por la paga baja. Es decir, si es muy poco y no cubro mis necesidades migro a otro empleo, pero si eso está cubierto ya no es lo más importante y me preocupo por un balance entre mi vida laboral y personal y un mayor desarrollo profesional”, sostiene.

Sin opción de ahorro

Por otro lado, más de la mitad de la generación Z (55%) y los millennials (57%) dicen que no logran pagar cómodamente sus gastos de manutención cada mes y admiten que viven “al día” . Esto afecta su capacidad de ahorro y explica por qué solo el 50 % de los encuestados confía en poder jubilarse o retirarse con comodidad financiera, resalta Sissa.

“Este sentir tiene que ver con lo que pasa en el país, un baby boomer y un generación X piensa igual, pero se debe a un contexto global. En sí, entre los grupos encuestados son los millennials los que tienen una percepción de que la situación actual va a empeorar”, comentó.

Enfrentando la carga de trabajo

Según la encuesta de Deloitte, los problemas que enfrentan ambas generaciones es el enfrentar la fuerte carga laboral. Más de la mitad de todos los encuestados dicen que se sienten agotados por ello, lo que los ha llevado a tener altos niveles de estrés y agotamiento.

“Casi la mitad de la generación Z dicen que se sienten estresados todo o la mayor parte del tiempo. Los niveles de estrés de los millennials también son altos, pero han bajado ligeramente con respecto al año pasado”, explica Giovanni Sissa, socio de consultoría de Deloitte. Asimismo, se considera que los empleadores están haciendo un esfuerzo para abordar los problemas de salud mental en el lugar de trabajo.

