Magaly Medina desmiente a Rafael Fernández y asegura que anécdota de la piscina es real: “Me encanta la verdad”

Magaly Medina defiende su versión sobre anécdota de la piscina y desmiente a Rafael Fernández

Magaly Medina defendió su versión, luego de que la noche del miércoles 31 de agosto contara en su programa que Rafael Fernández le había confesado que se había molestado con Christian Domínguez porque el cumbiambero se metió a la piscina de su casa sin su consentimiento.

Esta declaración, causó gran revuelo en la farándula, a tal punto que el cantante de cumbia se comunicó con la ahora expareja de Karla Tarazona para aclarar lo sucedido. Fue el ‘Rey de los Huevos’ quien negó haber revelado esta información, dejando entrever que la conductora de espectáculos se lo había inventado.

Por eso, la noche del 1 de setiembre, la esposa de Alfredo Zambrano salió al frente a desmentir lo dicho por Fernández. Desde el principio, aseguró que fueron tres personas quienes estuvieron presentes cuando él dio esta versión fuera de cámaras.

“El tema de la piscina que yo conté ayer, que Rafael Fernández me dijo antes de hacer la entrevista conmigo, antes de aparecer en cámaras. Él nos contó a mí, a mi productor Patrick Llamo y a Nataly Julca mi reportera”, comenzó asegurando la ‘Urraca’.

Seguido, señaló que fueron 3 personas presentes y defendió su situación como periodista, aclarando que no tiene ningún motivo para alterar alguna declaración, aunque esta no esté grabada ante cámaras.

Magaly Medina defiende su versión sobre anécdota de Christian Domínguez.

“Seis orejas escucharon todo lo que él dijo. Éramos dos orejas por persona, seis orejas escucharon igual lo de la piscina él lo contó. Si exageró Rafael Fernández no lo sabemos, si contó una versión que también le contaron a él, tampoco lo sabemos. Lo que sí es cierto es que yo no puedo alterar, ni mentir una declaración por más que no esté grabada. Creo que la gente que me conoce, sabe de mi credibilidad yo jamás voy a faltar el respeto a la verdad, me encanta la verdad”, agregó algo molesta.

Por otro lado, se refirió a una foto de la que se está hablando en la que se encuentra Christian Domínguez con su hijo y en la parte de atrás se ve una piscina. Se ha dicho que con esta imagen se comprobaría la presencia del cumbiambero en la casa de Fernández, por lo que Medina señaló que lo expresado por ella no tiene nada que ver con esta instantánea.

“Nosotros no hemos hablado de esa foto. Esa foto que está en el Instagram, que tiene una piscina como la de la casa de Karla, una de estas armadas, pero esa ni siquiera hemos tomado en cuenta. Ahí están mal. Nosotros no hemos hablado de eso, yo no he sacado conclusiones a raíz de nada”, especificó Medina.

Finalmente, reafirmó que lo único que hizo fue revelar la versión emitida por Rafael Fernández. Incluso, señaló que él debería hacerse cargo de sus declaraciones. “Lo único que he hecho es contar acá lo que Rafael Fernández me dijo. Si él lo alteró, él lo contó porque alguien se lo contó, no lo sé, pero él me dijo eso. Si exageró es su problema y su responsabilidad, todos somos presos de nuestras propias palabras”, finalizó.

