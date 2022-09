Magaly Medina crítica a Pamela Franco por promocionar su orquesta opinando sobre Rafael Fernández

Magaly Medina defiende su versión sobre anécdota de la piscina y desmiente a Rafael Fernández | Magaly TV: La Firme

La polémica entre Karla Tarazona y Rafael Fernández continúa siendo el centro de atención de los programas de espectáculos del Perú, y sin duda, hablar de ellos genera rating, según dejó entrever la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’, quien no dudó en criticar a Pamela Franco por “subirse al caballito” para promocionar su orquesta.

En la última edición del programa de Magaly Medina, la periodista arremetió contra la actual pareja de Christian Domínguez por salir a declarar sobre la pelea entre Rafael Fernández y Karla Tarazona, que también incluye de pasada al cantante de cumbia.

“Pamela Franco a la fuerza se está haciendo la mortificada porque lo que ella quiere en realidad es aprovecharse, subirse a este caballito para publicitar que ahora tiene una orquesta propia , que ahora es solista y de paso aprovecha para ir y cantar su canción”, señaló la popular ‘Urraca’.

En otro momento, la presentadora del programa de espectáculos de ATV llamó “la nueva pareja de mortificados” a Domínguez y Franco por “victimizarse” luego que Rafael Fernández afirmara que el padre del hijo último de Karla Tarazona fue uno de los motivos por los que peleaba con su esposa.

Pamela Franco y Christian Domínguez.

“Él y su mujer ahora son la nueva pareja de mortificados de la farándula, son los nuevos mortificados salen de esta relación ahora. Nadie les dijo: ustedes tienen vela en este entierro, pero se hacen ‘pobrecitas las víctimas’”, señaló.

¿Qué dijo Pamela Franco?

La cantante de cumbia dijo sentirse molesta y fastidiada con el empresario de los huevos por dejar entrever que Christian Domínguez tiene cierta responsabilidad en el fin de su matrimonio con Karla Tarazona.

“¿Qué tiene que ver Christian en todo esto (en la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández)? Hay que ser sinceros, lo de ellos fue un matrimonio que no funcionó como muchos. Es un mal momento y a nadie le va a gustar la situación, mucho menos a Karla porque a ella se le nota más afectada”, comentó a “América Hoy”.

Rafael Fernández se refirió así de Christian Domínguez luego de pedirle disculpas. (América TV)

La pareja del cumbiambero también opinó que Rafael Fernández debió ser más comprensivo con el tema de las visitas de su pareja a Karla Tarazona, ya que siempre van a ser padres de un hijo. En ese sentido, señaló que ella comprende muy bien esa situación y le recomendó “no vivir atormentado”.

“Si te vas a meter con una mujer que tiene hijos, vas a saber que ella va a tener relación con los padres de sus hijos. Yo la tengo clara, sé que él (Christian Domínguez) tiene a dos personas con las cuales debe tener conversación y relación. Es más, a mí me parece raro y no es normal que él ande hablando con nanas. No hay que vivir atormentados por una ex o por las que puedan venir”, puntualizó Pamela Franco.

¿Qué dijo Rafael Fernández sobre Christian Domínguez?

Según contó Magaly Medina, el ‘Rey de los huevos’ le confesó, en un momento en que se apagaron las cámaras, que el cantante de cumbia se metió a su piscina junto a los hijos de Karla Tarazona. Ese fue un momento que molestó a Rafael Fernández porque se sintió invadido, por lo que le habría pedido a su aún esposa prohibir el ingreso de Domínguez a su casa.

Christian Domínguez se metió a la piscina de Rafael Fernández sin permiso.

Cabe mencionar que, el ex integrante de la Joven Sensación señaló que el empresario lo había invitado a visitar su casa para que no pierda su relación con su hijo; sin embargo, la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ lo criticó por “tomarse al pie de la letra” una invitación que fue hecha solo por cordialidad.

“Les voy a contar algo que Rafael Fernández me lo contó fuera de cámaras. Él me dijo que la actitud que le había molestado de Domínguez, era que él le dijo que venga a ver a su hijo cuando quieras, parece que Christian Domínguez no tuvo limites o sea sintió que podía entrar a la casa de ellos y pasearse como si fuera la suya. Tal es el punto que nos contó una anécdota de la piscina”, señaló Magaly Medina.

