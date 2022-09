La reacción de Jefferson Farfán por la pelea entre Diego Rebagliati y Pedro García

La 'Foquita' expresó su reacción a la escena en vivo. Publicó una historia en su cuenta de Instagram.

Jefferson Farfán no fue ajeno al incómodo momento que se vivió en el set del programa deportivo Al Ángulo. Automáticamente después de la pelea entre Diego Rebagliati y Pedro García, la ‘Foquita’ publicó un orto video donde en el que resaltaba la actitud graciosa con la que tomó el hecho. Asimismo añadió la siguiente descripción: “No sé si reír o llorar”, junto a emoticones en referencia a lo vivido entre los panelistas de Movistar Deportes.

La reacción del atacante ‘blanquiazul’ cobra sentido después de entender el porqué de la gresca entre los periodistas. La escena de molestia empezó con la noticia que brindó ‘Reba’ sobre la presencia de Farfán en el clásico del fútbol peruano correspondiente al torneo Apertura. “Me quedó dando vueltas esto que está hablando tanto la gente sobre Jefferson Farfán y me parecía raro, entonces dije ‘le voy a preguntar a Jefferson’, que más directo que ir a la fuente misma y la respuesta es contundente: No hay ninguna posibilidad que Farfán juegue el clásico, que ni está en lista”, anunció el comunicador a manera de información exclusiva.

Farfán se 'vaciló' ante la pelea en vivo de los panelistas de Al Ángulo (Video: Instagram)

Sin embargo, fue interceptado por su compañero de set, Pedro García. El panelista le restó valor a la primicia y resaltó que el dato era obvio. “Un periodista serio, informado como tú ¿Cómo le das crédito al humo que Farfán juegue? No es serio hablar de eso. No era serio”. Con este debate, inició un intercambio de palabras que terminó por anunciar un corte comercial de manera obligada. Rebagliati se paró de su asiento con la intención de retirarse del programa en vivo. Ya en los cortes comerciales, por un descuido en el área de producción, se pudo escuchar un insulto por parte del exfutbolista.

Al regreso del corte comercial, se notó un ambiente incómodo entre los comunicadores. Sin embargo, todo continúo con normalidad, como si nada hubiese pasado. No fue hasta que el mismo Rebagliati tomó la palabra para ofrecer unas disculpas, debido a la escena que se escapó de control. “Primero quiero pedirle disculpas a todo el público por lo que pasó en el primer bloque. A toda la gente que nos ve y que nos sigue, no se merece una situación como esta”, sintetizó. Cabe resaltar que en este mensaje no realizó ninguna referencia a García, por lo que se entiende que habrían conversado en privado.

Los panelistas de Al Ángulo protagonizaron un tenso momentos (Video: Movistar Deportes)

Posterior a ello, el desarrollo del programa continúo con el tema central y prioritario de la semana: el clásico. El partido se llevará a cabo el domingo 4 de setiembre a las 15:30 en el estadio Matute y es válido por la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga 1 2022. Las entradas a las distintas zonas del coloso de la Victoria se acabaron en cuestión de horas, de tal manera que el recinto deportivo lucirá completamente lleno.

Ambas escuadras lucharán por llevarse los tres puntos. Por un lado, Alianza Lima buscará mantener su racha invicta de partidos sin derrota, asimismo, el conjunto ‘íntimo’ anhela con registrar un tercer triunfo en clásicos, con respecto a los dos anteriores en el Clausura 2021 y el Apertura 2022, en los que destacaron por sus goles.

Por su parte, Universitario de Deportes saldrá a proponer en cancha visitante con la afición ‘blanquiazul’ presente. Además de querer meterse en la competencia por el torneo local, el conjunto estudiantil también tiene pendiente reivindicarse tras el último clásico: la derrota 1-4 de abril 2022 en el estadio Monumental.

