Adolescente de 15 años lleva varios días desaparecida en San Martín de Porres

Familia busca a adolescente de 15 años que lleva desaparecida desde el 29 de agosto|VIDEO: Latina

Hoy se cumplen tres días desde que Camila Quispe fue vista por última vez y hasta ahora su familia no sabe dónde se encuentra. La menor de 15 años salió de su vivienda con una mochila y tenía puesto un pantalón negro, zapatillas y una polera de color claro, de acuerdo con las cámaras de seguridad del distrito de San Martín de Porres.

En las imágenes se registra a la adolescente cerrar la puerta de su casa y correr hacia su dirección izquierda, pero desde ese momento no saben de su paradero. Por su parte, uno de sus hermanos mencionó que la menor tiene problemas, pero la están apoyando en esta etapa.

“Ella viene pasando por unos problemas circunstanciales, tiene problemas de conducta también. Ella estaba viviendo con nosotros desde hace tres meses aproximadamente. Nosotros estamos tratando de apoyarla en lo posible, psicológicamente, pero quizás estos problemas nos están ganando un poco”, declaró uno de los hermanos a Latina Noticias.

Lamentablemente, perdieron a su madre hace ocho años, por lo que Camila estuvo al cuidado de su padre. No obstante, desde hace tres meses sus hermanos tomaron su custodia. Además, agregó que su hermana tiene un buen corazón, pero por su edad no pide el peligro. “Quizás por decisiones, ella considera que está haciendo bien, pero no mide el peligro. Siendo una niña de 15 años, necesitamos encontrarla porque estamos muy preocupados”, explica su hermano.

Menor de 15 años lleva varios días desaparecida en San Martín de Porres Foto: Latina Noticias

Posible caso de trata de personas

La familia se encuentra preocupada, porque temen que se encuentre en manos de una mafia de trata de personas. En este sentido, indicaron que sospechan de dos personas extranjeras, con quienes la menor se habría comunicado en los últimos días antes de desaparecer.

“Estas son las conversaciones con el muchacho Jorge Rodríguez, de quien nosotros tenemos bastante desconfianza y probablemente con él es con quien está ahorita. También desconfiamos de otra persona, que es Julio Alvarado, con él hemos tenido llamadas. Inicialmente, no nos contestaba, pero según él dijo que no está con ella”, señaló.

Familia continúa búsqueda

Los familiares pusieron la denuncia en la comisaría del sector. En tanto, continuarán en la búsqueda de Camila, por lo que caminan varias calles pegando su foto y pidiendo a las personas que sí reconocen a la menor avisen a la Policía.

“Por favor, hijita Camila, regresa pronto te estamos buscando y no vamos a parar de buscarte. Te vamos a seguir buscando, por favor, Camila regresa. En la vida todo hay solución y tú tienes una familia que te ama”, manifestó un familiar entre lágrimas.

