Patricia Chirinos reconoce que propuso a María del Carmen Alva apoyar a Isabel Cortez para que retire denuncia

La congresista de Avanza País Patricia Chirinos reconoció que fue ella quien le propuso a la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, apoyar un proyecto de ley de la congresista de Juntos por el Perú Isabel Cortez a cambio de que esta última no respalde la denuncia que se interpuso contra Alva por la agresión que sufrió Cortez el pasado 11 de agosto en el Pleno del Congreso, cuando en una discusión la parlamentaria de Acción Popular la tomó del brazo y la jaló con violencia.

Según Patricia Chirinos, en los chats revelados por el diario La República, es ella la que hace la propuesta de negociación del voto a cambio del retiro de la denucia. Sin embargo, calificó como una “equivocación” suya haberle hecho esa sugerencia a María del Carmen Alva.

“Fue una idea que no propone María del Carmen Alva, sino que nace de mí, pero totalmente equivocada porque ‘Chabelita’ (Isabel Cortez) no es la que puso la denuncia en (la comisión de) Ética, la puso su bancada. Ni siquiera dependía directamente de ella”, manifestó Chirinos en una entrevista en el programa 24 Horas.

La parlamentaria asumió la responsabilidad, pero mencionó que ese modo de obrar de realizar pedidos a cambio de votos no es “nada ilegal ni ilícito”.

“ Es una manera de conseguir cosas en el Congreso y proyectos de ley que todos queremos que sean aprobados”, indicó.

Patricia Chirinos dijo que previamente se había encontrado con Norma Yarrow e Isabel Cortez y esta última les pidió el apoyo para su proyecto de ley. (Agencia Andina)

Chats polémicos

El miércoles, el diario La República, difundió unos chats en los que María del Carmen Alva y Patricia Chirinos se refieren al posible retiro de la denuncia presentada ante la comisión de Ética a cambio del apoyo al proyecto de Ley de Isabel Cortez.

P: Habla directa con ella (Cortez)

M: Y me pide el PL del refrigerio

P: Ya pues.

P: La apoyas en un PL pero retira la denuncia.

Chat entre Patricia Chirinos y María del Carmen Alva captado por fotógrafo del diario La República

Alva niega negociación

Por su parte, María del Carmen Alva negó haber negociado su voto con la congresista Isabel Cortez a cambio de que retire la denuncia ante la Comisión de Ética.

Alva se mostró fastidiada y sostuvo que “jamás he hablado de ese tema (con Isabel Cortez)”, pero reveló que “sí me crucé con la congresista unos minutos y efectivamente me pidió apoyo para el proyecto de ley de refrigerio, que no me lo ha pedido ahora recién, me lo ha pedido siempre”.

La parlamentaria de Acción Popular indicó además que la captura del chat publicado por el diario La República es una conversación que siempre se da con sus colegas, pero que no se trata de ninguna negociación.

Cabe indicar que Isabel Cortez presentó el proyecto de Ley N° 671/2021-CR que busca incluir el refrigerio como parte de la jornada laboral de un trabajador, y que en ningún caso puede ser menor a 45 minutos por jornada de ocho horas.

