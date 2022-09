Enel anuncia corte de luz este jueves 01 de setiembre en varios distritos de Lima y Callao

Corte de luz en Lima y Callao: conoce los horarios y distritos que se verán afectados

Este jueves 01 de setiembre, la compañía eléctrica Enel realizará la suspensión del servicio de luz en varios distritos de Lima y Callao. Dicho anuncio fue dado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La empresa estatal mencionó que el corte de luz obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Es necesario mencionar que, el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios. Es así qué, te recomendamos tomar las precauciones correspondientes si tu zona se encuentra en la lista.

Corte de luz hoy, jueves 1 de septiembre

Distrito de Independencia 08:00 – 17:00

URB. NARANJAL AV. GERARDO UNGER CDRAS 39, 40, 41, 42, 43, MZ B, C, D, AV. LAS ALMENDRAS CDRAS 1, 2, 3, MZ B, C, L, M, AV. LOS ALISOS CDRAS 1, 2, MZ G, P, CALLE LAS GUAYABAS CDRA 1, MZ V, CALLE LAS ALMENDRAS MZ N1, CALLE LAS ANONAS CDRAS 2, 41, 42, MZ R, O, O1, CALLE LAS NUECES CDRA 1, CALLE LAS PALTAS CDRA 39 MZ E1, CALLE LAS PERAS CDRAS 2, 3, MZ E, CALLE LAS PIÑAS CDRA 1, MZ W, X, CALLE LAS SANDIAS CDRA 1, MZ U, CALLE LAS TORONJAS CDRAS 2, 3, MZ E1, N, O, P, U, U1, W, P, U1, X, CALLE LAS TUNAS CDRA 2, CALLE LAS UVAS CDRA 1, 2, MZ Q, CALLE LOS ALBARICOQUES CDRAS 2, 42, 75, MZ H, CALLE LOS BLANQUILLOS CDRAS 2, 42, MZ J, K, CALLE LOS COCOS CDRA 1, MZ F, CALLE LOS GUAMBOS CDRA 39, 41, MZ C1, CALLE LOS MARACUYAS CDRAS 3, 41, 42, 43, MZ Q, R, W1, CALLE LOS MEMBRILLOS CDRA 2, MZ J, CALLE LOS PEPINOS CDRAS 1, 2, 67, MZ N, U, T, CALLE LOS RUIBARES CDRA 2, MZ F, G, JR. EL ANIS CDRAS 1, 2, 39, 40, 41, 42, 43, MZ A, B, C, D, L, N, O, P, JR. LAS TUNAS CDRAS 2, 3, 4, MZ B1, K, K1, L, JR. LOS MELOCOTONES CDRAS 2, 40, MZ M, S, Z, JR. MORAS CDRAS 1, 2, MZ N, O, T, X, Z, JR. NAPO CDRAS 38, 39, MZ C, C1, E1, JR. NAPOLES CDRA 1, VIA EXPRESA LINEA AMARILLA MZ C, L, V, A.H. 9 DE OCTUBRE AV. TUPAC AMARU MZ A, A1, B, C.

Callao 08:30 – 18:30

URB. MIGUEL GRAU AV. CHALACA MZ A, B, C, D, Q, Q1, AV. ENRIQUE MEIGGS CDRA 23, AV. TUPAC AMARU MZ P1, CALLE PAITA MZ H, CALLE SAN MIGUEL MZ K, L, JR. AYABACA MZ H, I, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 62, MZ A, B, C, D, PASAJE MIGUEL GRAU MZ Q1, X, PASAJE CABO BLANCO MZ I, J, PASAJE LOBITOS MZ LL, X, PASAJE MANCORA MZ J, K, PASAJE NEGRITOS MZ L, LL.

Distrito de San Juan de Lurigancho 09:00 – 16:00

COOPERATIVA EL VALLE CALLE 11 MZ H, I, CALLE 16 MZ I, I1, J, K, L, CALLE LAS MAGNOLIAS MZ K, L, CALLE LAS PALMERAS MZ H, CALLE LOS ALGARROBOS MZ H, CALLE LOS JAZMINES CDRA 5, MZ M, K, L, M, T, T2, CALLE LOS LAURELES CDRA 7, MZ I, J, K, ASOCIACION COMPRADORES DE CAMPOY CALLE 14 MZ O, O1, CALLE 18 MZ 01, F1, Ñ, O, O1, ASOC. SAN PEDRO DE CAMPOY JR. LAS GARDENIAS MZ T, T2.

Distrito de San Martín de Porres 09:30 – 17:30

ALAMEDA 2, AVENIDA 200 MILLAS MZ A, C, D, E, AVENIDA PACASMAYO A, D, AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE MZ B, C, E, CALLE 1 MZ A, C, D, E, CALLE 3 MZ C, F, CALLE 4 MZ B, C, D, CALLE FLORIDA MZ A, B, C, CALLE LAS BRISAS MZ C, CALLE MEJORADA MZ A, CALLE RESIDENCIAL MZ A, B, E, F, CALLE SANTA CRUZ MZ A, B, C

Distrito de San Juan de Lurigancho 10:00 – 17:00

A.H. SU SANTIDAD JUAN PABLO II MZ 16, 20, 21, 26, 29, M, A.H. 9 DE FEBRERO MZ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ASOC. LOS FRUTALES MZ A, B, H, I, J, K.

Distrito de Carabayllo 10:00 – 16:00

CALLE PROCERES MZ 91, 92, CALLE S/N, CALLE VARIANTE DE CARABAYLLO 108, 114, 115, 116, JIRON ROSA DE AMERICA MZ 91, 92, 108.

Distrito de San Juan de Lurigancho 11:00 – 15:00

A.H. SAN MIGUEL AV. CIRCUNVALACION CDRA 41 MZ J, J6, J8, AV. HEROES DEL CENEPA MZ J4, AV. LOS NAVEGANTES CDRAS 17, 41, CALLE V MZ J, J9, J10, JR. LOS ARTISTAS MZ J, J6, J9, JR. LOS CONTADORES MZ J, J2, J3, JR. LOS DIPLOMATICOS MZ J, J2, J3, A.H. NUEVA VENECIA AV. LOS NAVEGANTES MZ I, J, J3, J12, J13, CALLE LOS EMBAJADORES MZ J, J12, J8, CALLE LOS POETAS CDRA 42, MZ J, J4, JR. LAS CAMELIAS MZ J, J13, JR. LOS INVESTIGADORES MZ J, J12, J13.