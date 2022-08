Padre denuncia que su hijo desapareció tras ser captado a través del videojuego Free Fire

Joven desaparece tras ser captado a través de Free Fire.

Free Fire, el popular videojuego para móviles, habría sido utilizado como medio para captar a un adolescente de 17 años. Así lo denunció su padre, Rubén Machaca, quien busca a su hijo desde el pasado 15 de agosto, día en que el menor salió de su casa, ubicada en la calle Ricardo Palma, en Puente Piedra, para no volver más.

Desde entonces, el señor Machaca ha pedido ayuda a las autoridades para poder encontrar a su retoño, sin embargo, no ha recibido la ayuda necesaria para dar con su paradero. “Mi familia está preocupada. Todos los días lo busco y no lo encuentro. Hasta de llorar ya me cansé. Es mi hijo bien engreído, bien estudioso. Les enseña Matemáticas a sus hermanas menores” , declaró a Latina.

Tras recorres varias comisarías, incluso acudió a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. “Me duele en el alma. Que me devuelva a mi hijo la persona que lo tenga en su poder o si alguien lo reconoce que está en una casa que por favor me devuelvan a mi hijo. Yo quiero ver a mi hijo”, agregó el padre de familia.

Según contó al matinal, días antes de que el joven desaparezca, habló con él sobre el mencionado juego móvil, que se convirtió en el más descargado a nivel global en 2019. “Entré improvisadamente a su cuarto y le dije qué tienes ahí. Es un juego, papá, me dijo”, manifestó.

Características del joven desaparecido

Pool Ever Machaca Carrizales mide aproximadamente 1.60 metros, tiene el cabello negro, es de contextura gruesa, tez trigueña y ojos negros. De acuerdo a lo narrado por la familia, el joven de 17 años vestía polo rojo con negro, pantalón de buzo color plomo y zapatillas rojas cuando desapareció.

Si conoces el paradero de Machaca Carrizales o tienes información que pueda ayudar a encontrarlo, puedes comunicarte de manera gratuita a la línea 114, o también puedes comunicarte al teléfono 926-942344.

Ministerio de la Mujer se pronuncia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) utilizó su cuenta de Twitter para informar a la población sobre la desaparición de Pool Ever Machaca Carrizales

“¡Ayúdanos a encontrarlo! Pool Ever Machaca Carrizales (17) desapareció el 15 de agosto en Puente Piedra. Él mide 1.6 m., tiene tez trigueña, contextura gruesa, cabello y ojos negros. Vestía polo rojo con negro y pantalón plomo. Si sabes su paradero llama a la Línea 114″, tuiteó la cartera liderada por Claudia Dávila, que asumió dicho puesto en reemplazo de Diana Miloslavich.

