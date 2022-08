Ministerio de Transportes suspende el cobro de peaje en la ruta Ilave-Puno-Desaguadero

MTC anunció que se suspende cobro de peajes en conocida carretera en Puno

Una nueva normativa acaba de anunciar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y es que a través de Provias Nacional, se informó que se suspendió el cobro de peaje en la Unidad Ilave, ubicada en el kilómetro 1420 de la ruta nacional Puno – Desaguadero, que forma parte de la carretera longitudinal de la Sierra Sur (Ruta PE- 3S), en el distrito de Ilave, provincia de El Collao, región Puno.

Según detalló la agencia Andina, el plazo de suspensión será de 242 días calendario, a partir de las 00:00 horas de este jueves 1 de setiembre de 2022 hasta las 23:59 horas del 30 de abril de 2023.

En esa misma línea, se dio a conocer a través de la Resolución Directoral N° 1228-2022-MTC/20 que dicha medida obedece a las emergencias viales presentadas en este tramo, lo que afecta las condiciones para el tránsito vehicular.

Por su parte, la Unidad Zonal Puno, realiza la atención de la vía mediante trabajos de conservación rutinaria, mientras se trabaja en un nuevo procedimiento para la convocatoria de un servicio de reciclado y recapeo, programada para iniciar en abril del 2023, lo que permitirá mejorar las condiciones de tránsito en esta vía tan concurrida, sobre todo por los camiones de carga pesada.

Geiner Alvarado, titular del MTC es cuestionado

El pasado 29 de agosto, el Congreso del Perú aprobó la interpelación contra Geiner Alvarado, ministro de Transporte y Comunicaciones para que se presente ante el Pleno tras las investigaciones en su contra por presuntas licitaciones fraudulentas que se realizaron cuando era titular de Vivienda.

La citación está programada para el lunes 5 de setiembre a las 15:00 horas para que el funcionario responda el pliego de 14 preguntas con el fin de esclarecer su participación en dichas ejecuciones de obras que también vinculan al presidente Pedro Castillo.

Cabe recordar que a Alvarado, la Fiscalía le atribuye una posible participación en las cuestionadas licitaciones para la ciudad de Cajamarca a través de un decreto de urgencia que emitió el jefe de Estado en el 2021. Sin embargo y tras investigaciones del Ministerio Público, todo esto sería la “fachada” de una red de corrupción para cobrar por lo bajo y enriquecerse de manera ilícita.

En diálogo con Exitosa, la legisladora Ruth Luque mencionó que Geiner Alvarado “tiene la obligación política de explicarle a la ciudadanía” que fue lo qué pasó durante su mandato como titular de la cartera de Vivienda en donde se anunció un Decreto de Urgencia para dichas obras en especial en la ciudad de Cajamarca.

“Muchas de las preguntas están orientadas en ese tema y, en realidad, el Congreso no tiene que cumplir la labor de la Fiscalía, ya que no investiga en materia penal, eso lo determinará el Ministerio Público. En un momento tuve una posición individual de que el ministro (Geiner) Alvarado no debería seguir en el cargo (en el MTC), es una persona que está involucrada en presuntos actos (de corrupción)”, sostuvo la legisladora.

“El presidente (Pedro Castillo) tuvo la oportunidad de cambiarlo (Geiner Alvarado). Debió hacerlo porque creo que su prioridad debería ser esclarecer los hechos que se están investigando en la Fiscalía. Cambiarlo de un ministerio (...) a mí no me parece que es la posición política más adecuada”, agregó.

