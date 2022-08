María del Carmen Alva asegura que sus votos no se negocian y negó acuerdo con Isabel Cortez

María del Carmen Alva negó negociar votos con Isabel Cortez a cambio que retire acusación de la comisión de Ética | Canal N

La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva negó haber negociado su voto con la congresista Isabel Cortez a cambio que retire la denuncia que impuso su partido por agresión ante la Comisión de Ética del Poder Legislativo.

Alva se mostró fastidiada y sostuvo que “jamás he hablado de ese tema (con Isabel Cortez)”, pero reveló que “sí me crucé con la congresista unos minutos y efectivamente me pidió apoyo para el proyecto de ley de refrigerio, que no me lo ha pedido ahora recién, me lo ha pedido siempre”.

La parlamentaria de Acción Popular indicó además que la captura del chat publicado por el diario La República es una conversación que siempre se da con sus colegas, pero que no se trata de ninguna negociación.

“Que el Gobierno en este momento, cuando se levanta salga pus y apeste y sean corruptos, no significa que todos los funcionarios sean corruptos. Rechazo totalmente una insinuación de esa manera. Además, mis votos no los canjeo ni se venden ni me los compran. Mis votos no se negocian”, agregó.

Indicó también que ella no respalda el proyecto de ley de la popular ‘Chabelita’ y que así su caso esté en la Comisión de Ética no cambiará su postura.

Chat entre Patricia Chirinos y María del Carmen Alva captado por fotógrafo del diario La República

Cómo se recuerda, María del Carmen Alva fue denunciada ante la Comisión de Ética por jalonear a Isabel Cortez en el Pleno del Parlamento. Además, sus compañeros de bancada la han acusado de insultarlos y de tener una actitud déspota contra algunos integrantes del partido de la lampa.

Isabel Cortez se pronuncia

Luego de la emisión del reportaje del diario La República, Isabel Cortez escribió en su cuenta de Twitter que no sabía nada de la presunta negociación. “Busco siempre el apoyo a mis PL, porque son en beneficio de la clase trabajadora y para aprobarlos necesito el voto de la mayoría de congresistas. Eso jamás hará que yo negocie algo”.

“Mi trabajo es transparente, en beneficio de los trabajadores y por el cual no tengo por qué avergonzarme, todo lo contrario. Este tipo de situaciones no hace más que reafirmar que si incomodo a los poderosos, estoy en el camino correcto”, dijo ‘Chabelita’.

