Rafael Fernández negó que su matrimonio con Karla Tarazona haya terminado por una infidelidad | ATV / Magaly TV, La Firme

Este lunes 29 de agosto, Rafael Fernández rompió su silencio en una entrevista exclusiva con Magaly Medina, en donde contó detalles de su sorpresiva separación de Karla Tarazona. El empresario peruano descartó que su matrimonio haya llegado a su fin por una infidelidad, como así se estuvo rumoreando desde que la pareja anunció su divorcio a través de un comunicado en redes.

Desde un inicio, el popular ‘Rey de los huevos’ dejó en claro que no le fue infiel a Karla Tarazona en ningún momento. En realidad, su relación amorosa se fue desgastando con el tiempo, y ni las terapias psicológicas que llevaron meses atrás pudieron remediar la situación.

“No hubo una tercera persona, o una cuarta, o una pelea. Simplemente, fue una decisión que se vino ya tratando de acomodar, pero al final llegamos a este punto. Estuvimos bastante tiempo en terapia. Veníamos de familias y chocábamos en muchas cosas. Solucionamos algunas cosas, pero yo me estuve desgastando un poco en cuanto al amor”, sostuvo.

Más adelante, volvió a resaltar que no hay nadie más en su vida y que tampoco iniciará un romance en los próximos meses. “No he conocido a nadie, tampoco pienso establecer una relación tan rápido, quizá lo primero que puedo hacer ahora es visitar a mis hijos, estar más tiempo con ellos, ya quiero ser abuelo”, dijo a ‘Magaly TV, La Firme’.

Rafael Fernández habló sobre el fin de su relación con Karla Tarazona.

No cree que Karla Tarazona haya sido infiel

Rafael Fernández descartó también que la exconductora de TV haya decidido involucrarse sentimentalmente con otra persona durante su matrimonio.

“No existen terceras personas por mi parte, ninguna; y por la parte de Karla creo que tampoco. Simplemente ha sido que la relación ha venido con muchos tropiezos, se ha tratado de salir, pero se ha ido desgastando. Se comenzó a ir el amor, yo di el 100% de mí”, manifestó.

Según Rafael Fernández, Karla Tarazona tampoco cometió una infidelidad. (Instagram)

¿Quién terminó la relación?

El aún esposo de Karla Tarazona resaltó que sus diferencias no pudieron resolverse y ocasionaron que sus sentimientos cambien, por lo que él tomó la difícil decisión de separarse. “En el fondo habían quiebres que no se sanaban y en mi caso hacía que se desgaste el amor. Sí, se comenzó a ir el amor, esa es la verdad. Yo di el 100 por ciento de mí. Siempre defendí lo que yo sentía en ese momento”.

“ Fui yo quien quiso más. Sí fui yo el que trato de dar el paso porque sentía que estábamos muy desgastados. La relación estaba estancada y no avanzaba. Por mi lado pasó así, comenzó a degradarse en los meses que venían. Veía que no funcionaba entablar nuevas cosas. Esta decisión no ha sido de la noche a la mañana y estoy tranquilo porque lo he pensado. Yo llegué a mi máximo y ya no pude más. Yo no lo hubiese querido porque hubiera sido para toda la vida, pero cuando ves que el tema no avanza y por la mínima cosa explotas, por mi paz y tranquilidad no le vi futuro”, agregó.

Rafael Fernández habla de su ruptura con Karla Tarazona y asegura que dio su cien por ciento para que no acabe su matrimonio. (Magaly TV La Firme)

