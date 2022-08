Magaly Medina advirtió que Christian Domínguez perturbaba la tranquilidad de Karla Tarazona y su esposo

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron en el 2014 en Cuba.

Luego de la extensa entrevista entre Magaly Medina y el aún esposo de la figura de Panamericana Televisión, una serie de dudas y cuestionamientos han desatado polémica entre los televidentes y cibernautas.

El empresario, contó detalles de su matrimonio a la popular “Urraca”, revelando momentos y situaciones que nunca antes habían salido a relucir. Uno de los puntos más “críticos” de la convivencia entre la expareja, según el entrevistado, era el tema de la cercanía entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, que mantenían por el bienestar de su hijo menor de edad, Valentino.

Sobre este tema, que ya fueron señalados por diversos programas de espectáculo, e incluso ha generado una serie de comentarios y memes en las diversas redes sociales, la conductora de “Magaly Tv La Firme” precisó sobre los fuertes rumores que indican que Rafael Fernández tenía celos de Christian Domínguez.

Hace algunas horas, en la última edición del programa de espectáculos de ATV, en el cual el empresario decidió pronunciarse sobre la repentina ruptura con su aún esposa Karla Tarazona, el popular ‘Rey de los huevos’ fue interrogado sobre los motivos exactos del fin de su relación, que fue informado a través de un comunicado, sorprendiendo a miles de sus seguidores.

Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio, (Instagram)

Ante esta interrogante, ‘el huevero’ reveló que su matrimonio de casi dos años, se terminó por iniciativa y decisión de él, ya que desde hace aproximadamente tres meses los problemas eran más intensos, por lo cual, inició la remodelación de su lujoso departamento de soltero ubicado en una prestigiosa zona de San Isidro.

“Ya tenía pensado mudarme, por eso inicié algunos trabajos en el inmueble. Nunca terminas de conocer a una persona”, precisó el empresario peruano.

Sobre Christian Domínguez

En plena entrevista, la “Urraca” le preguntó al aún esposo de Karla Tarazona, sobre las hipótesis del fin de su matrimonio, incluso le mencionó, que se comentaba que él sentía muchos celos, del cumbiambero Christian Domínguez, con quien la artista peruana tuvo al menor de sus hijos.

“Nos ha llegado una información que tú llegabas siempre muy celoso de Christian”, le pregunto de manera directa Magaly Medina al “huevero”, ante ello, la respuesta del último esposo de la figura del programa familia “D Mañana”, fue contundente.

“Creo que como cualquiera, soy celoso, pero de Christian prefiero no hablar nada. Sí soy celoso pero esos temas no los toco, Christian se porta muy bien con su hijo, se llevan bien y espero que siempre sea así”, fueron las palabras sobre el tema de Rafael Fernández.

Karla Tarazona y Christian Domínguez.

Sin embargo, durante la entrevista, el empresario peruano destacó el rol del cumbiambero como padre responsable con su menor hijo Valentino. Lo que no imaginó el aún esposo de Karla Tarazona, es que la “Urraca” contaría que el “huevero” le dijo tras cámaras que se sentía perturbado por el cantante en su casa.

“Christian iba frecuentemente a su residencia en La Molina y alteraba la tranquilidad de los esposos, quitaba la paz que necesitaban”, señaló la conductora de “Magaly Tv La Firme”.

“Acordó con Karla que Christian venía y no entraba a la casa, que recoja a la criatura en la puerta de la residencia, pero ya no ingresar. Eso nos contó de forma confidencial, a un periodista no puedes decir nada ‘off de record’ porque no es tu amigo”, concluyó Magaly Medina, quien a la vez anunció que este martes 30 de agosto continuará con la segunda parte de la entrevista.

