Magaly Medina presume lujosos zapatos que compró en Estados Unidos y las redes reaccionan

Magaly Medina muestra sus costosas carteras en Instagram

A Magaly Medina no le importa los comentarios negativos hacia ella y sigue mostrando sus lujosas compras que realizó en Estados Unidos, cuando estuvo de vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano por Fiestas Patrias.

En un reciente video que publicó en su cuenta de Instagram, la conductora de ATV muestra los zapatos que compró en Miami y en Los Ángeles, pero antes, aclaró que ella misma será la que entregue material a sus detractores para que la sigan criticando, por hacer compras “huachafas”.

Ella publicó un reel mostrando cada uno los lujosos calzados y señaló lo siguiente: “Como parece que despierta mucha curiosidad el saber las cosas que me compro. Y para que sigan hablando y que tengan más que comentar aquellos que me critican, hoy les quiero mostrar las cosas que he añadido a mi closet de zapatos”, indicó.

En la cinta se puede ver varios calzados entre ellos tres pares de zapatos de la marca Mach and Mach, que según Magaly Medina son un modelo que lució la cantante Katty Perry. Luce un taco mediano y un lazo doble con brillos. Ella se compró varios en color fucsia, negro y blanco y tornasolado.

“No sabía que eran tan virales, me encantaron, lo que me gusta y me lo puedo comprar, me los compro. Los pedí en una página web Farfetch, los mandé a mi casa en Estados Unidos y los traje en mi último viaje”, explicó.

Luego indicó que ya no enseñará más sus zapatos Mach and Mach porque sus mayores críticos dirán: “Ay qué exagerada se los compró en todos los colores”.

Según la página web Farfetch donde Magaly Medina los compró, cada par de zapato tiene el precio de 21, 760 dólares

Lujosos zapatos de la marca Mach and Mach que usa Magaly Medina.

También mostró botines en color negro de la marca Alexander McQueen. Mencionó que son de sus preferidos en modelo baquero y es un diseñador que le gusta mucho. En la misma página de artículos de marca, los botas con puntera tienen el precio de 969 dólares.

Luego la periodista comentó que estos zapatos los trajo de su viaje que hizo en julio, donde se encontró con Josetty Hurtado. Ambas fueron de compras a las tiendas de marcas como Gucci, Fendi, Dior, en Los Ángeles.

Magaly Medina presume sus lujosas compras con Josetty Hurtado. Video: Instagram

Como se recuerda, las dos publicaron un video en su cuenta de Instagram donde se puede ver a Josetty dar la bienvenida Magaly al Rodeo Drive y la popular ‘Urraca’ le responde: “Esto pasa cuando sales de compras con Josetty”, mostrando todas las bolsas de compras que se encontraban en la parte de atrás de auto.

“Para que no se queden con la curiosidad de qué tenía Magaly en esas cajas. En esas cajas olvídense, esto es lo que estaba en mi casa y que no muestro, pero ahora sí, pues”, termina diciendo la comunicadora.

La exposición de sus compras en redes desató mucha polémica y sobre todo en su exahijado Rodrigo González, que aprovechó en criticarla porque a su parecer Medina era una “exhibicionista” y “huachafa” por hacerlo público mediante sus plataformas digitales.

“Eso me parece huachafería, me parece huachafada, poco fina, me parece un exceso de exhibicionismo (...) para mí esto no es ‘comparto con mis seguidores lo bien que la vida me ha tratado, lo bien que la vida ahora me retribuye mi esfuerzo’. Eso es exhibicionismo y huachafería, que si fuera otro estoy seguro de que lo diría, es ‘chibolina’”, agregó el popular ‘Peluchín’

Rodrigo González critica a Magaly Medina por exponer sus compras de lujo con Josetty Hurtado. (VIDEO: Willax TV)

La trolean en TikTok

En anteriores ocasiones, Magaly Medina ya ha mostrado su closet y ha enseñado sus carteras, sandalias, zapatos y ropa de marca. Pero hay un video que grabó este verano y mostró en sus redes sociales las carteras que usa a diario, sus preferidas y las que les regaló su esposo, Alfredo Zambrano.

Sin embargo, esto ocasionó que muchos cibernautas usarán este audio para burlarse Medina en TikTok. Ellas se graban con sus carteras de tela y sus bolsas de rafia y las muestras como sus carteras de diario.

Imitan a Magaly Medina mostrando sus carteras en TikTok

