Lambayeque: madre denunció abuso sexual contra menor de edad, pero Centro de Emergencia Mujer no la atendió

Una madre de familia denunció que un sujeto aún no identificado abusó sexualmente de su hijo de 14 años en el distrito de Tumán, en Lambayeque. De acuerdo a declaraciones de la mamá a RPP Noticias, el menor habría sido capturado a través de redes sociales por un individuo de apodo “Cielo” y apellido Tapia Bazán. Según indicó, el escolar fue llevado con engaños a un hotel. Cuando la madre quiso entablar la denuncia, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) no la atendió.

La mujer mencionó que el presunto violador grabó el hecho y luego difundió las imágenes a través de redes sociales. También mencionó que el primer lugar al que acudió fue al CEM, pero no recibió la ayuda requerida. Por ello, se comunicó con la Línea 100, donde fue atendido el caso. La responsable del menor comentó que han transcurrido cuatro días desde que entabló la demanda, pero no ha notado avances en la fase investigatoria.

La madre mencionó que este hecho ha afectado la salud mental del menor, quien tiene miedo de sufrir represalias en caso declare o denuncie el hecho en medios de comunicación . También señaló que ha dejado de acudir a clases escolares porque teme ser víctima de bullying.

¿CEM no recibe denuncias?

Según declaraciones de la madre a RPP Noticias, tras conocer el hecho, acudió al Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la localidad, pero no recibió la ayuda correspondiente. Sin embargo, estos puntos de atención se encuentran en la obligación de brindar “orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social”, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Centros de Emergencia Mujer (CEM) están en la obligación de atender denuncias de violencia a nivel nacional. (Foto: Agencia Andina)

“Los centros no pueden abstenerse de brindar atención porque son parte de los servicios de atención urgente que están contemplados en el marco de la implementación de la Ley Nº 30364 , Ley de protección frente a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar”, informó la abogada Diana Chávez a Infobae.

De acuerdo a la experta, aunque esta falta de atención no debería ocurrir, se han registrado situaciones en las cuales estos puntos no reciben denuncias. Chávez mencionó que una de los hechos por los cuales los CEM no reciben denuncias es porque este corresponde a otra circunscripción distinta a donde la persona debe atenderse.

“Esto es lamentable, pero común. A veces los CEM o las comisarías te dicen que tienes que ir a un lugar diferente y la persona que desea interponer la demanda no lo hace por diversos motivos. Por ejemplo, porque la persona afectada vive en otro lugar, porque es muy tedioso trasladarse, muy traumático o imposible físicamente. El sistema de atención debiera estar diseñado para las necesidades de la persona afectada y no seguir estos criterios que a veces por atacar a la formalidad deja desprotegidas a las víctimas de estos servicios de atención primaria”, indicó.

La especialista también recalcó que muchas veces los CEM no cuentan con personal suficiente para atender estas demandas o se encuentran con poco personal asignado en zonas de mucha concentración de violencia de género.

Si un Centro de Emergencia Mujer u otro servicio de atención urgente no brinda la ayuda requerida , la persona denunciante debe acudir a la comisaría más cercana y describir lo ocurrido ante la División de Mujer y Familia. “Normalmente, en estas divisiones hay una policía de sexo femenino que, en estos casos, es donde se da la atención. En muchas comisarías, el CEM ya está incorporado”, agregó.

Prevención de bullying

Las burlas, críticas y demás comentarios a los que están expuestas las víctimas de violencia pueden conducirlas a situaciones de violencia escolar y bullying, en caso sean estudiantes aún. Por este motivo, los sobrevivientes pueden experimentar temor, ansiedad, miedo, angustia y demás sentimientos negativos que afecten su calidad de vida. En comunicación con Infobae, la psicóloga Omayra Chauca señaló que los docentes juegan un rol fundamental en la prevención de violencia en víctimas en etapa escolar.

En casos de bullying y violencia escolar, los profesores y demás plana docente tendrán un papel fundamental para prevenir agresiones y acosos. (Foto: Andina)

“Las medidas que deben de tomarse en una situación como esta es capacitar a los profesores y entregarles herramientas que tengan que ver con el cuidado del alumnado, que les permita tener control del aula en caso de bullying. No se pide un trato especial a la víctima, pero sí se tienen que tomar acciones que permitan, por ejemplo, mitigar los insultos o bromas dentro y fuera del aula”, precisó.

Asimismo, precisó que el retorno a clases después del hecho traumático no debería ser inmediato pues la víctima aún quedará con secuelas de la agresión que ha padecido y no estará preparado emocionalmente para lidiar con una nueva situación. Además, podría estar expuesto a revictimización de parte de los compañeros del aula .

De acuerdo a la experta, tras el hecho debe existir un acompañamiento psicológico a la víctima de parte de psicoterapeutas especialistas no solo en manejo de este tipo de situaciones, sino que también manejen temas de enfoque de género. Además, Chauca enfatizó que este apoyo psicológico no debe estar enfocado únicamente en el menor, sino a todo el entorno familiar del sobreviviente .

En el caso del adolescente violentado en Lambayeque, la Defensoría del Pueblo comunicó mediante sus redes sociales que ha intervenido en la institución educativa donde cursa sus estudios el joven para solicitar que se tomen las medidas pertinentes en este caso.

“Intervenimos ante el sector educación para que se cumplan los protocolos de convivencia escolar, y el sector salud para garantizar la aplicación del kit de emergencia. Haremos seguimiento para corroborar que entidades investiguen el hecho y sancionen a responsables”, informó.

Violencia en cifras

El abuso sexual es una de las formas de agresión más registradas a nivel nacional. En Perú se reportan aproximadamente 32 casos de violencia sexual de forma diaria . En su mayoría, las víctimas son niñas y adolescentes. Durante el primer trimestre del presente año, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado más de 5.800 denuncias por violación sexual.

Aunque existe mayor concientización de esta problemática, las cifras han ido en aumento. Según el MIMP, solo en los Centros de Emergencia Mujer se han registrado más de 89.000 denuncias de violencia sexual en los últimos siete años. El pico de casos más altos se ubica en el año 2021, donde se reportaron 22.456 casos de agresión sexual a nivel nacional.

Solo en el caso de Lambayeque, desde 2016 hasta 2021 se han registrado 1194 casos de violencia sexual donde la mayoría de víctimas son mujeres. En este caso también se evidencia un incremento en las denuncias por este tipo de delito. El pico más alto se sitúa en el año 2019, donde la región presentó un total de 338 casos de agresión sexual, según información del MIMP.

Pese a esta alta demanda de denuncias solo de violencia sexual, el Ministerio de la Mujer tiene operativo solo 184 Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional según una última actualización del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora).

Líneas de ayuda

En caso usted sea o conozca a una víctima de cualquier tipo de violencia, puede acudir a las líneas de apoyo gratuito que ofrece el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para comunicarse con estas plataformas puede dirigirse presencialmente a los Centros de Emergencia Mujer de su distrito [para conocer los CEM disponibles haga clic aquí]. También puede solicitar apoyo llamando a la línea 100 desde su teléfono o acceder a esta mediante el chat 100 [para conocer más sobre este servicio haga clic aquí].

En el caso de que la víctima requiera protección a su integridad física, el MIMP también ofrece el servicio de Servicio de Atención Urgente (SAU) el cual “brinda atención eficaz y oportuna a las víctimas con acciones inmediatas, en coordinación con las entidades competentes, desplazando un equipo de profesionales al lugar donde se encuentra la persona afectada”. Sin embargo, antes de acudir a este servicio es necesario haber derivado el caso a la línea 100 u otro centro de atención. Para conocer más sobre esta atención puede comunicarse al 4197260.

