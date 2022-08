Ministro Serna espera que el sistema judicial cumpla su rol y no politice las investigaciones contra Castillo

El ministro de Educación, Rosendo Serna, explicó el motivo por el cual no se observó polémica ley del Parlamento. Foto: Andina

Rosendo Serna, ministro de Educación fue consultado esta mañana durante una entrevista con radio Exitosa, sobre las denuncias vigentes en contra del mandatario Pedro Castillo. El titular del Minedu, se mostró a favor de la labor que realizan los fiscales, pero precisó que en estos procesos espera que “este tema no se politice”.

Además, sostuvo que la justicia debe “mirar a todos por igual” y que espera con mucho optimismo que el sistema judicial del Perú cumpla su función de manera imparcial.

“Que se hagan las investigaciones que tienen que hacerse, hay que tener en cuenta aspectos fundamentales que están consagrados en la propia Constitución: la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa. Que el sistema judicial cumpla su rol, pero que lo haga adecuadamente, que no politice el tema, que no esté función de los intereses de quienes está presionando mediáticamente”, manifestó el miembro del gabinete de Aníbal Torres.

Como se recuerda, ante el pedido de la defensa del jefe Supremo, el Ministerio Público informó que la citación para que el mandatario declare por las supuestas irregularidades en la compra de biodiésel y por la salida de Mariano González como ministro del Interior, se ha reprogramado por última vez para el próximo 5 de setiembre a las 08:00 a.m.

“Respecto a la última solicitud de reprogramación, este despacho fiscal admitirá por última vez lo peticionado por el recurrente, precisándose que las continuas reprogramaciones que viene solicitando alteran la agenda del despacho fiscal, que tiene ya programadas diligencias con antelación”, se lee en el documento.

Pedro Castillo es el primer presidente de la historia del Perú en ser investigado durante el desarrollo de su mandato.

“Se dispone reprogramar, por última vez, la declaración indagatoria de José Pedro Castillo Terrones, diligencia a llevarse a cabo en esta sede fiscal el día 5 de setiembre de 2022, a las 08:00 horas”, indica la disposición del fiscal supremo adjunto.

Pedro Castillo afronta en la actualidad estas seis investigaciones fiscales: por la compra de Biodiesel, los ascensos en las Fuerzas Armadas, por el consorcio Puente Tarata III, por el presunto plagio en su tesis de maestría, por las graves acusaciones del exministro Mariano González y por las presuntas irregularidades en obras de Cajamarca y Lima.

Uso de mascarillas en las escuelas

Un tema que no se pudo pasar por alto es sobre si los estudiantes seguirán utilizando las mascarillas durante las horas de clases en los colegios. Ante esto, el titular del Minedu, expresó que están en conversaciones con el Ministerio de Salud para llegar a un acuerdo sin tener que perjudicar el bienestar de los alumnos.

“Lo que hemos pedido nosotros como sector de educación es que se revise la norma que declaró en emergencia sanitaria el país, que viene del 2020, hay que revisarla y actualizarla. Uno de los aspectos es como diferenciar el tema de zona rural con zona urbana, en zona rural no se usa mascarillas, he conversado con ellos y me dicen que que no hay contagios, que todos están bien y no requieren de la mascarilla, normalmente en zona rural no se utiliza”, indicó el titular del Ministerio de Educación.

El retiro de mascarillas en colegios será una decisión que el Minedu tomará en conjunto con el Minsa. (Andina)

“En zona urbana el tema de la aglomeración permite tener mayor cuidado, nosotros hemos señalado en los protocolos internos, mascarillas, vacunación, limpieza de manos, pero cómo se explica cuando el docente tiene las aulas bien ordenadas y los niños están bien ubicados, teniendo bien la situación de seguridad y disciplina, hay que revisar, discutir y debatir, entonces nos hemos puesto de acuerdo con el Ministerio de Salud para discutir el tema”, agregó.

