Michael Succar elogió la contratación de Gino Peruzzi en Alianza Lima: “Pocas veces se la juegan por un lateral”

El periodista deportivo considera que Peruzzi es un gran aporte para el plantel blanquiazul

Michael Succar, periodista deportivo de Movistar Deportes, realizó un análisis de lo que representa el fichaje de Gino Peruzzi en Alianza Lima. El lateral, que llegó desde San Lorenzo de Argentina, se sumó al plantel ‘íntimo’ para lo que resto del Torneo Clausura. Su aporte, hasta el momento, ha sido importante en el once titular de Carlos Bustos.

“Hay una suma de virtudes en la contratación de Peruzzi. Primero, autocrítica. A inicios de año, se preguntó por laterales y desviaron la pregunta. Fueron autocríticos y apostaron por un lateral como un jale estrella, cosa que no suele ocurrir: sacar a un futbolista que venía rindiendo de manera aceptable como el Pájaro Benites y se la juegan por Gino Peruzzi. Hubo una serie de decisiones en la gerencia deportiva de Alianza para resaltar”, señaló el comunicador en el programa ‘Al Ángulo’.

Como se sabe, el argentino llegó en lugar de Edgar Benítez. El volante paraguayo arribó al club limeño durante el año 2021, proveniente del Sportivo Luqueño de su país. Logró disputar 38 partidos y convertir tres goles y tres asistencias. Sin embargo, la directiva optó por no renovarle el contrato y dejar libre la plaza de extranjero para que otro externo pueda aportar al plantel.

Alianza Lima despidió emotivamente al 'Pájaro' Benítez. (Foto: Alianza Lima)

“Dejar ir a Benítez a mitad de año cuando no has logrado un objetivo, no le veo mucho sentido. Estás dejando ir a un líder del equipo. Estás dejando ir a un mundialista de tu equipo en medio del campeonato, sabiendo que esto antes no te trajo ningún tipo de beneficio y también que la relación con la mayoría es muy buena”, sintetizó el comentarista deportivo Horacio Zimmermann ante el anuncio oficial. Si bien, este hecho fue bastante cuestionado por la calidad de juego que demostraba el extremo de 34 años, se esperó a que se anuncie el nuevo fichaje, con la espera de que sea igual de óptimo que el paraguayo.

“Además, detectaron la oportunidad, pues lo de Peruzzi no suele darse. Titular en un equipo grande argentino pero que no está jugando por un tema extrafutbolístico, hay que detectar esa oportunidad y pocas veces se la van a jugar por un lateral. Quieren traer a un nueve, a un creativo, si quieres a un central, pero no a un lateral. La dirigencia de Alianza, (José) Bellina quien lidera esta área, ha tomado una muy buena decisión”, agregó el periodista.

La situación de Gino Peruzzi fue tema debatible en su país natal. Tanto él como Alejandro Donatti, compañero de equipo en San Lorenzo, realizaron una denuncia al club ‘azulgrana’ a razón de una deuda millonaria justificando sus labores como futbolistas. Involucrados en la incidencia económica y legal, ambos jugadores quedaron como agentes libres a finales de junio 2022. En ese transcurso, es que el zaguero natal de Córdoba empezó a interesar en Alianza Lima.

El lateral derecho jugó en el Catania de italia y tiene pasado con la selección argentina.

Con la prioridad de reforzar el plantel, el lateral que debutó en Vélez Sarsfield, fue anunciado para asistir en la búsqueda del objetivo con miras al torneo local y la obtención del título nacional por segunda vez consecutiva. Con la camiseta ‘blanquiazul’, el jugador de 30 años suma cinco partidos disputados como titular. Además, registró su primera asistencia para Wilmer Aguirre, que sirvió para el triunfo frente a Sport Huancayo en condición de local.

