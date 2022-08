Vecinos de Ventanilla piden que perros agresivos sean retirados de la zona tras atacar a seis personas. (Captura)

Los vecinos del asentamiento urbano Las Lomas del distrito de Ventanilla han expresado su preocupación debido a la presencia de perros potencialmente peligrosos que serían de la raza pitbull y que no son controlados por su dueño.

Estos canes ya han atacado a seis vecinos de la zona causándoles serias lesiones, incluso una de las víctimas es un menor de cuatro años.

“Mi hija se encontraba en mi casa y el perro vino hasta la puerta y le agarró de la manga de la casaca y al defenderse le cogió la otra mano y la mordió”, narró la madre de una de las víctimas a América Noticias.

La señora sostuvo que junto con los vecinos no sabían qué hacer, ya que en el parque aledaño había varios niños y el dueño del can no estaba cerca para controlarlo. Asimismo, reprochó que el señor José Luis García Romero de 23 años, dueño de estos animales, no se haya hecho responsable del ataque y señaló que su hija ha sido atendida en el establecimiento de salud a través de su Seguro Integral de Salud (SIS).

En tanto, el menor de cuatro años, ha resultado afectado emocionalmente, debido a que se desespera cada vez que un perro se le acerca, según contó su madre para el noticiero matinal.

“El ataque sucedió cuando veníamos del colegio. Él estaba corriendo cuando el perro lo persiguió y lo atacó”, contó y señaló que una de sus vecinas la apoyó para defenderlo, pues ella tenía a una de sus hijas en brazos.

“El viernes en la tarde mi esposa fue al colegio y al regresar el perro la atacó cuando se encontraba en el parque. Ella no puede caminar debido a las lesiones”, expresó la pareja de una de las víctimas.

“Mi hija también ha sido mordida, le ha dejado un agujero en la parte del codo”, contó otro de los vecinos.

Una de las vecinas de esta zona de Ventanilla, indicó que José Luis García Romero ya tiene una denuncia por el ataque de uno de sus perros a otro de los vecinos hace un mes , que además tampoco se hizo responsable de la atención médica requerida por la víctima.

Los vecinos solicitaron que José Luis García Romero se haga cargo de los gastos médicos de todas las personas que han sido atacadas y además pidieron que estos canes sean retirados del vecindario debido al peligro que representa sobre todo para los niños de la zona.

Seis vecinos han sido atacados por estos perros. (Captura)

¿Qué dice la ley?

La ley 27596 que regula el régimen jurídico de canes establece que los dueños de canes que son potencialmente peligrosos deben identificar y registrar a los animales, y hacer uso de correas resistentes y bozales cuando son paseados en la vía pública.

Además, los responsables de estos perros deben acreditar un certificado o constancia de aptitud psicológica expedido por un psicólogo colegiado.

La ley también indica que las municipalidades tanto distritales como provinciales tienen competencia para registrar a los canes y otorgar las licencias . Además de registrarse un incidente con este tipo de canes, debe ser de conocimiento de la autoridad municipal.

Los dueños de los canes que ocasionan lesiones graves a terceros están en la obligación de cubrir el costo total de la atención, medicinas y cirugías necesarias hasta la recuperación de la víctima.

También se establece que estos perros deberán ser sacrificados cuando hayan ocasionado daños físicos graves o la muerte de personas o animales.

Los perros potencialmente agresivos deben ser paseados en la vía pública con correas resistentes y bozales.

