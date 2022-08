Cristian Benavente se incomoda con las cámaras de Amor y Fuego tras ser captado con su pareja: “No me grabes”

Cristian Benavente se incomoda con las cámaras de Amor y Fuego y se niega a declarar luego de ser captado con su pareja. (Willax TV)

El último viernes 19 de agosto se llevó a cabo el concierto del artista Sebastián Yatra y uno de los asistentes que llamó la atención fue el futbolista Cristian Benavente. El seleccionado peruano fue captado por las cámaras de Amor y Fuego mientras disfrutaba del espectáculo en compañía de su pareja.

Según las imágenes difundidas, ambos se muestran muy cariñosos cantando y bailando los éxitos del colombiano. Además, no dejaban de expresar su amor con tiernos besos y abrazos. Por ello, el magazine de Willax TV no dudó en abordar al deportista para consultarle al respecto.

Sin embargo, su reacción sorprendió a propios y extraños, pues al percatarse de la presencia del reportero rápidamente dejó ver su incomodidad y se negó a declarar rechazando todas la preguntas sobre su nueva conquista y demás.

Cristian Benavente se incomodó con la presencia de las cámaras de Amor y Fuego durante concierto. (Captura TV)

“¿Qué tal, Christian, cómo estamos? ¿Disfrutando con la chica?”, se le escucha decir al periodista y a lo que el jugador de Alianza Lima contestó con negatividad.

“No no no, perdón pero no. No me grabes porque después sale...”, dijo el futbolista mostrando su incomodidad. Pese a su negativa respuesta, el reportero continuó insistiendo y causó la molestia del deportista. “Te he dicho que no, de verdad. Gracias”.

Su reacción fue cuestionada por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes aseguraron que ‘Chaval’ Benavente no tuvo razón para no querer declarar ante sus cámaras, ya que se dejó ver libremente junto a la guapa jovencita en más de una ocasión.

“Me llama la atención de Cristian Benavente porque se pone a chapar públicamente y después ‘no, no me grabes’. Ni siquiera tuvieron que hacer un esfuerzo para buscar ese beso”, expreó la presentadora. “Lo mejor sería que respondas. Si te pones romántico y no declaras, vas a salir igual Benavente”, agregó el popular ‘peluchín’.

