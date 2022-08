José De La Cruz habló sobre su convocatoria a la Sub 23 de Perú: “Este llamado lo venía esperando”

José De La Cruz sobre su convocatoria a la sub 23 de Perú: “Este llamado lo venía esperando, ya que el año pasado suspendieron el sudamericano sub 20 y me quedé con esa espina”

La selección peruana categoría Sub-23 pactó un partido amistoso frente a su similar de Chile. Con miras a ese compromiso, la ‘Blanquirroja’ publicó este viernes la lista de convocados para iniciar un microciclo desde la semana entrante en las instalaciones de la Videna.

Uno de los convocados es José Leonardo De La Cruz, futbolista de Binacional, que ya lleva 13 partidos en la presente temporada y dos goles. Por esa razón, Infobae se comunicó con él para que cuente sus sensaciones al respecto.

“Este llamado lo venía esperando, ya que el año pasado suspendieron el Sudamericano Sub -20 y me quedé con esa espina, gracias a Dios se está dando esta oportunidad y hay que aprovecharla al máximo, es una categoría de muy buenos jugadores, muchos estamos jugando y destacando en la Liga 1, será una muy bonita la competencia que habrá”, comentó

Asimismo, dio detalles sobre cómo se debe afrontar esta clase de partidos internacionales. “Todavía no he tenido la oportunidad de jugar con otra selección, pero si me tocó jugar un amistoso contra Sport Huancayo, también cuando estuve en Alianza Lima competí con equipos del extranjero, son partidos muy intensos, tenemos que estar concentrados y ser inteligentes para la toma de decisiones”, acotó.

Infobae pudo conocer que Flavio Maestri sería el entrenador de la selección peruana Sub-23, por eso, le consultamos a Leonardo De La Cruz si sabía quien era el técnico “Todavía no, seguro el lunes que nos presentamos en la Videna se sabrá”, agregó.

Finalmente, el jugador de Binacional habló sobre el duelo ante Sport Boys, que se jugará este domingo por la Liga 1.

“Es un partido que tenemos que ganar para mantenernos en la pelea, en lo personal sumar minutos, demostrar que puedo ser titular y seguir siendo llamado en la selección”, sentenció.

¿Cuál es el valor en el mercado de Leonardo De La Cruz?

Actualmente, José Leonardo De La Cruz tiene un valor en el mercado, según Transfermarkt, de 175 mil euros, aunque su precio debería seguir subiendo si continúa haciendo actuaciones destacables en Binacional.

Lista de convocados de Perú

Porteros: Diego Enríquez, Diego Romero, Ángel de la Cruz.

Defensas: Aron Sánchez, Carlos Montoya, Rotceh Aguilar, Freddy Yovera, Marco Huamán, Flavio Alcedo, Renzo Garcés.

Mediocampistas: Yimy Gamero, Óscar Pinto, Yuriel Celi, Adrián Ascues, Diego Espinoza, Gino Roque, Axel Moyano, Jostin Alarcón, Alfonso Barco, Piero Quispe.

Delanteros: Juan Pablo Goicochea, Carlos Ruíz, José de la Cruz, Mathías Succar.

