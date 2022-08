Billy Idol en Perú: grupo Zen abrirá el concierto del ícono del rock este 4 de septiembre

Billy Idol brindará un concierto este 4 de septiembre.

Billy Idol, una de las figuras más icónicas de la era de los 80s y 90s, llegará por primera vez a Lima para brindar un esperado concierto el 4 de septiembre, en el Arena Perú. Las estas entradas están disponibles en la web de Teleticket, así como en sus módulos de Wong de San Borja, San Miguel y Chacarilla; en el Metro de Plaza Norte y en el CC. Bajada Balta.

De esta manera, los fans del ícono del rock finalmente podrán ver al cantante de himnos como Rebel Yell, Dancing With Myself, Eyes Without a Face, White Wedding y muchas otras. Billy Idol llega a Lima junto al guitarrista Steve Stevens, para cantar lo mejor de su discografía que es parte del soundtrack de miles de vidas.

Los encargados de abrir el show serán los integrantes de la banda peruana Zen, conformada por Jhovan Tomasevich, Hans Menacho y Noel y Alec Marambio, quienes llegaron al mercado a inicios del 2000 con una importante propuesta visual que los posicionó como uno de los actos de rock más ambiciosos del Perú, girando al interior del país como en toda la región.

Cabe recordad que Zen cuenta con 20 años de carrera, y son una de las bandas referentes de la escena peruana, destacando por su creatividad, energía y el impacto musical que causa en públicos de diversas edades con grandes éxitos como Desaparecer, Sol, Aún me tienes y Quédate.

Billy Idol llega a Lima gracias a Move Concerts. Las entradas están a la venta en los módulos de Teleticket y a través de su página web.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Billy Idol?

Las entradas para ver a Billy Idol fluctúan entre 155 a 401 soles, y constante de tres campos:

Campo A : S/ 401

Campo B : S/ 207

Tribuna : S/ 155

*incluyen comisión de Teleticket

Billy Idol llega a Lima en septiembre para presentarse en Arena Perú.

¿Cómo comprar las entradas para ver a Billy Idol?

Paso 1: Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

Paso 2: Crea una cuenta de usuario con contraseña para poder ingresar a los eventos y elegir el tipo de entrada que deseas. Se pedirán tus datos personales y correo electrónico.

Paso 3: Al confirmar tu registro retornarás a la página principal donde verás la lista completa de los eventos ofrecidos. Selecciona el de Billy Idol.

Paso 4: El siguiente paso es hacer clic en “Comprar”. En pantalla verás la opción para comprar las entradas que desees.

Paso 5: Antes de continuar con la compra tendrás que ingresar los 6 primeros dígitos de la tarjeta. Recuerda que si se te acaba el tiempo, tendrás que repetir todo el proceso. Al finalizar, haces clic en “Continuar”.

Paso 6: Los siguientes pasos son seleccionar la zona donde deseas estar > reservar > comprar.

Paso 7: Al ser una compra online, te corresponde una entrada virtual. Puedes acercarte al evento y entras mostrando tu ticket digital.

