Viruela del mono se acerca a los mil casos detectados en el Perú

Conoce las nuevas cifras que brindó el Minsa.

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que se han detectado 937 casos de la viruela del mono en el Perú en menos de dos meses de haberse detectado el primer contagio en el país. El mayor número de infectados se registran en Lima (775), Callao (60), La Libertad (42), Arequipa (18), Cusco (6) y Piura (5).

En las últimas 24 horas fueron 46 nuevos casos, se reportaron 410 altas médicas y 15 regiones con pacientes registrados con este virus.

Desde la llegada del virus al Perú hasta hoy, la rápida propagación de esta enfermedad ha preocupado a especialistas del sector salud, pues temen que estemos ante un panorama de descontrol en el monitoreo de casos.

Precisamente, en América Latina, el Perú es el segundo país con más casos de viruela del mono, pero es el tercero a nivel mundial con mayor tasa por millón de habitantes, luego de Estados Unidos y Canadá.

Según la plataforma Our World Data, los casos acumulados de la viruela del mono en los últimos siete días, por millón de habitante, ponen el país solo por detrás de España y Estados Unidos.

Casos de Viruela del Mono en el Perú

La Sala situacional de la viruela del mono reporta que la edad promedio de los pacientes es de 32 años y la mayoría de contagios (930) ha sido detectados en hombres, mientras que solo siete mujeres presentaron los síntomas y posterior resultado positivo al virus.

Sobre la orientación sexual de los pacientes, el reporte sostiene que el 68% de los contagiados son aquellos que han sostenido sexo con otros hombres, mientras que en el 23.7% se desconoce cómo adquirieron la enfermedad.

Casos confirmados de la viruela del Mono en Perú

¿Virus fuera de control en el Perú?

Infobae Perú consultó a especialistas e infectólogos del país, quienes coincidieron que el incremento de contagios en el país está en ascenso y estamos a una velocidad superior a la de otros países.

El Dr. Juan Carlos Celis, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, indicó que hay casos que se niegan a pasar por pruebas que confirmen la enfermedad y por ello no ingresan a la lista de confirmados. “Lo que estamos viendo es que habrían muchos que no se están reportando y eso estaría camuflando algunos casos: el famoso subregistro” , expresó.

A esto se suma, que se han detectado casos leves, que pasan desapercibidos e incluso se han reportado casos asintomáticos que podrían estar propagando la enfermedad silenciosamente.

El Dr. Celis Salinas destacó la nueva estrategia comunicacional del Ministerio de Salud en las que involucra a las comunidades LGBTQ. “Si bien es cierto es un mensaje para todos, pero como hay un grupo que está siendo más afectado, hay que dirigir los mensajes hacia ellos, y mejor si viene de ellos mismos”, expresó.

Para el infectólogo Julio Cachay, hay un importante grupo no está tomando conciencia sobre esta enfermedad y que el Estado debe fortalecer y ser más claro en la comunicación sobre la viruela del mono. Eso puede ser un factor importante para contrarrestar más contagios”.

“Aunque no lo creamos, eso también tiene que ver con la cultura de las personas. Recordemos que en nuestro país, casi el 95% de contagiados son varones y que la mayoría de ellos contrajeron el virus a través de relaciones sexuales, pero ellos no están brindando mayores pistas e información de posibles contactos, es por eso que no se puede crear un cerco epidemiológico cómo se debería o como quizás se está haciendo en otros países y esto va con los aspectos socioculturales de este grupo poblacional”, analizó.

