“Dios está sumándose al golpismo”, dijo congresista de Perú Libre

Flavio Cruz, congresista de Perú Libre. (Congreso)

La asistencia del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, al Congreso de la República provocó intervenciones de todo calibre por parte de los parlamentarios. Una de las que más llamó la atención fue la de Flavio Cruz, de Perú Libre.

En los minutos que le dieron para intervenir, el mencionado legislador trató de dejar en claro que dentro del Palacio Legislativo no hay golpistas, por lo que no debían sentirse aludidos por las declaraciones que brindó Torres Vásquez hace una semana en Palacio de Gobierno, y por las cuales fue invitado al pleno del Parlamento.

“El Congreso de la República no puede atribuirse ser golpista y por una alusión que el premier había dicho que ‘los golpistas que se pongan de rodillas’. El golpismo no está aquí exactamente, el golpismo está representado justamente por algunos medios de comunicación, por alguna prensa, y por algunos políticos que están desesperados por volver aquí. Adelanto de elecciones, cierre del Congreso, todo va bien para ellos”, manifestó.

“Ayer se han sumado los gobernadores regionales, que, en lugar de ejecutar su presupuesto, están pidiendo adelanto de elecciones, porque ya se hacen candidatos, porque quieren venir aquí a ocupar curules”, continuó.

Congresista Cruz en su intervención del pleno de este 18 de agosto.

Seguidamente, dijo una frase que generó la risa de unos y el repudio de otros. Cruz mencionó que “hasta Dios se ha sumado a los golpistas”, en referencia al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana. Posteriormente, volvió a atacar a los medios de comunicación.

“Entonces, esos son golpistas. Los creyentes también protestamos porque parece que hasta Dios ya está sumándose al golpismo hoy día. Por favor, no me parece razonable que actuemos de esa manera. Como Congreso, no podemos atribuirnos a que los golpistas somos nosotros. Aquí hay democracia, por eso estamos debatiendo, hablando, escuchando. Que el país se lleve su propia percepción”, expresó.

“De algo que si debemos estar contentos es que realmente aquí si tenemos absoluta libertad de prensa. Como al presidente, como al premier, como a los congresistas, como a los ministros, la prensa nos para, nos sienta, nos levanta, nos arrastra. Nos hacen de todos”, añadió.

Para finalizar, le pidió el Legislativo y Ejecutivo que moderen sus actitudes, incluso “los golpistas de afuera que están bien identificados”.

“Este es un día para consensuar, para mejorar, para moderar, pues moderémonos. Ejecutivo también, porque eso para nosotros como Congreso llenar el Palacio también es una violencia simbólica, si lo que dijo el premier no es violencia, está bien, correcto, pero lo que se está haciendo es violencia simbólica para acá. Pero todos debemos moderarnos, los golpistas de afuera que están bien identificados modérense también”, aseveró.

