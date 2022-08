Corte de Luz en Lima y Callao hoy viernes 19 de agosto: distritos, zonas y horarios

Corte de luz en Lima y Callao hoy viernes 19 de agosto: conoce los distritos y horarios. (Foto: Captura Enel)

La empresa Enel continúa informando a la ciudadanía sobre los cortes de luz de forma continúa que se viene realizando en diferentes zonas de los distritos de Lima y Callao. En ese sentido, anunció la restricción del servicio desde las primeras horas de este viernes 19 de agosto.

Dado el anuncio, es de importancia que los vecinos de estos distritos limeños se mantengan al tanto y conozcan el horario y las zonas que se verán afectadas para así puedan tomar sus debidas precauciones.

Viernes 19-08-2022

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 17:30

A.H. LAS PALMERAS MZ. A, A.H. AGUAS GASIFICADAS MZ. F, A.H. LA LIBERTAD MZ. A, ASOC. JUAN PABLO AMIGO MZS. A1, AI, U, U15, URB. CANTO GRANDE MZS. A, A1, B, C, C1, D, E, M, T, U, U15, V, V15, URB. CIUDAD SATÉLITE CTO. GRANDE MZ. C12.

VENTANILLA 08:30 – 18:00

A.H. 1RO DE MAYO VILLAMOTO MZ. H, A.H. VILLAMOTO MZS. A, B, C, D, E, E2, F, G, H, I, J, K, L, L PRIMA, L1, M, M1, N, N PRIMA, Ñ, O, O1, P, Q, R, R1, S, T, U, V, W, Z, AMP. VILLAMOTO MZS. K, L1.

BARRANCA 09:00 – 17:30

URB. LA FLORIDA MZ: E, F, K, L, O, P, Q, UBICADO EN EL DISTRITO DE PATIVILCA.

Cabe mencionar que, la compañía eléctrica continuará suspendiendo el servicio de luz hasta el domingo 21 de este mes. Según mencionaron en un comunicado, l as acciones obedecen a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

¿Por qué hay corte de luz?

Existen cuatro razones principales por las que Enel Perú decide programar el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Se realiza para garantizar la calidad del servicio. La compañía dispone que se ejecuten trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones.

Foto referencial (Foto:Andina)

Averías imprevistas: Se atiende cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha llegado a pagar sus recibos de luz de Enel en el plazo límite dispuesto.

Por riesgo eléctrico: Se lleva a cabo de forma preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Todo esto con el fin de evitar manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

¿Cómo realizar un reclamo a Enel?

Si tienes alguna insatisfacción con tu recibo de luz, la atención recibida o algún otro inconveniente que desees reportar a Enel Perú, tienes que saber que la compañía menciona en su página web que no es necesario que acudas hasta los Centros de Servicio. Los procesos de reclamo y/o queja puedes realizarlos de forma virtual.

Recibo de luz y gas natural se incrementarán este mes. Foto: Enel.

1. A través de la página web. Ingresa a www.enel.pe, ubícate en la sección de “Links Útiles” y, en la fila de Herramientas, marca la opción “Reclamos: Registra y consulta tus atenciones”.

2. Por teléfono. Comunícate con el Fonocliente al 517 1717. Nuestras operadoras te guiarán a través del proceso.

Recuerda que debes brindar tu nombre y apellidos, el recibo, período o cargo con el cual no estás conforme y tu número de suministro.

