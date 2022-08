Congreso: Elvis Vergara presentará proyecto de ley de adelanto de elecciones generales

Elvis Vergara propone que se vayan todos| VIDEO: TV Perú

El congresista de la República de la bancada de Acción Popular, Elvis Vergara, indicó que presentará un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales con la finalidad de salir de la crisis política. Además, invitó a sus colegas a que firmen el documento para que se lleve a cabo dicho proyecto.

“La Ley nos vamos todos para el adelanto de elecciones, para la estabilidad política, social y económica del Perú. Hay muchos colegas que han dicho ‘que para que se vaya el presidente me voy yo, pues me voy’. Les invito a firmar el proyecto, a todos. Y salgamos de esta crisis y démosle al país estabilidad”, manifestó el legislador en el hemiciclo.

Según sus declaraciones con el diario La República, señaló que aún el proyecto no se ha presentado, porque solo cuenta con cinco firmas. Entre ellos están Wilson Soto, Edwin Martinez, Jorge Flores y Darwin Espinoza.

Asimismo, recalcó que la propuesta es desde el despacho congresal y no desde su bancada. También hizo un llamado a los parlamentarios a ser consecuentes con sus discursos. “Hay que ser consecuentes, no solamente de la boca para afuera, sino también en hechos, porque finalmente los discursos solo quedan en discursos si no muestras gestos de querer realmente dar una solución al país”, declaró Vergara.

Proyecto de Digna Calle

Cabe recordar que, la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, también presentó un proyecto de ley donde solicita el adelanto de elecciones generales. Es decir, los ciudadanos volverían a elegir a un nuevo presidente de la República y nuevos parlamentarios.

Además, solicitó al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Hernando Guerra García, priorizar su proyecto de reforma constitucional. Este pedido fue enviado mediante un oficio que deberá ser dictaminado y llevarse a debate.

“La crisis política, social y económica del país es generada no solo por la incapacidad de gestión del presidente de la República y los presuntos actos de corrupción en los que se encuentra sometido”, se lee en la misiva.

Susel Paredes se sumó

Por otro lado, la parlamentaria Susel Paredes también presentó otro proyecto con los mismos objetivos de adelanto de elecciones. A través de su cuenta de Twitter, invitó a sus colegas a continuar uniéndose para salir de la crisis que vive el país

“Colega @ELVISVERGARAM. adhiérase a los proyectos de Ley de Adelanto de elecciones, de mi autoría (1918) y de @DinaCalle4 (1897), que esperan, exigen, ser puestos a debate en la Comisión de Constitución. Adelanto de elecciones y reformas que garanticen una mejor elección. Súmese ya!”, escribió la congresista de la bancada Integridad y Desarrollo.

Twitter de la congresista Susel Paredes

