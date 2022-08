Patricia Chirinos solicita a la fiscal de la Nación investigar a Pedro Castillo por uso de helicópteros

Patricia Chirinos solicitó a fiscal de la Nación investigar a Pedro Castillo

Patricia Chirinos se pronunció al conocer que Pedro Castillo utilizó en forma continua los helicópteros del Ejército del Perú para realizar sus viajes personales a la ciudad de Cajamarca. Ante esto, la parlamentaria de Avanza País, solicitó a la fiscal de la Nación investigar estas acciones a fin de esclarecer el uso de los recursos del Estado.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora criticó nuevamente el actuar del mandatario, señalando que esto “constituyen una clara transgresión a las leyes”.

Mediante un oficio enviado a la titular del Ministerio Público, Chirinos Venegas se refirió a la investigación realizada por el diario ‘Perú21′, donde detalla los viajes del jefe de Estado en estos vehículos aéreos durante los meses de febrero, abril, mayo y junio.

“Señora Fiscal de la Nación, serían al menos 10 viajes en helicóptero hacia la comunidad de San Luis de Puña (Tacabamba, Chota, Cajamarca), lugar donde residen los padres del mandatario y donde hace unas semanas se reveló la construcción de un helipuerto informal”, se lee en el documento.

En esa misma línea, Patricia Chirinos también mencionó y aclaró que esta situación afecta más a Castillo Terrones porque hizo uso de los helicópteros en fechas que él no tenía nada agendado como parte de su gestión como presidente.

Patricia Chirinos criticó el actuar del mandatario quien tras informe periodístico se conoció que hizo uso de los recursos del Estado para visitar a su familia en Chota.

“Por lo que dichos viajes, con el costo material y las horas de vuelo que ello implica, constituyen una clara transgresión a las leyes que el propio señor Castillo está obligado a cumplir, ya que se estaría cometiendo el delito de peculado”, agregó.

Antes de culminar con su mensaje a través de las redes sociales, Chirinos lamentó que el jefe supremo del Perú siga actuando en contra de las leyes, por lo que solicitó a la fiscal de la Nación a realizar las diligencias respectivas cuanto antes.

“Le exhorto respetuosamente, y en concordancia con sus facultades y autonomía constitucional, tenga a bien realizar las diligencias correspondientes a fin de determinar todas las responsabilidades que tengan lugar”, manifestó en el oficio.

Chirinos pide votos para vacar a Castillo

Hace unos días, durante una entrevista en RPP Noticias, Patricia Chirinos expresó que “no hay problema de donde venga la vacancia, lo importante es que se haga”. Con estas declaraciones, la congresista del partido político Avanza País vuelve a insistir en sacar al mandatario de su cargo.

“El señor Acuña, por ejemplo, ha reflexionado y está esperando 87 votos (...) No hay problema de donde venga la vacancia, lo importante es que se haga”, declaró en RPP la congresista Chirinos.

Asimismo, durante este diálogo indicó que no se siente arrepentida de haber presentado la primera moción de vacancia contra Pedro Castillo en noviembre de 2021. A pesar de las críticas, ella se siente satisfecha porque, según expresó, “hizo lo que muchos esperan, pero no lo hacen”.

“Ese era el momento de poner la vacancia sobre la mesa. Y no me he equivocado. A pesar de que no se obtuvieron los votos, ese era el momento en que Pedro Castillo debió haber dejado Palacio de Gobierno y el Perú no se estuviera desangrando como hoy, sobre todo la gente más humilde”, sostuvo la parlamentaria en RPP Noticias.

