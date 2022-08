Manuel Heredia sueña con la selección peruana: “Juan Reynoso me conoce, no me rindo en esa posibilidad”

El arquero de Carlos A. Mannucci se refirió al flamante técnico de la 'bicolor'. (GOLPERU)

Desde que Juan Reynoso asumió como nuevo entrenador de la selección peruana, el sueño de vestir la gloriosa camiseta se ha abierto para varios jugadores que no eran considerados por Ricardo Gareca. Era conocido que el ‘Tigre’ tenía un plantel conformado y que le respondía. Sin embargo, el panorama ahora es distinto y uno de los que anhela poder jugar para la ‘bicolor’ es Manuel Heredia, arquero de Carlos A. Mannucci, quien aseguró que esta posibilidad la ve cercana por su conocimiento hacia el técnico.

“Si con el profesor Ricardo Gareca, mis expectativas y determinación siempre decreté que esta oportunidad llegue. Ahora con Juan Reynoso me siento más seguro porque me conoce. He trabajado con él en dos equipos, uno de ellos fue Bolognesi que salimos campeones y luego Sporting Cristal. Entonces, qué más tranquilidad y seguridad uno como jugador puede tener cuando un técnico ya te tuvo. Uno trata de ser protagonista en su equipo. No claudico en que esta posibilidad se me va a dar”, aseguró el guardameta en una entrevista para GOLPERU.

Del mismo modo, no se mostró desesperado, pues considera que el hecho de que las Eliminatorias sean cuatro años le otorga la chance de que, de no darse una convocatoria en el corto plazo, pueda ser en unos años. “Son cuatro años largos. Todavía estoy fresco, fuerte, con muchas ganas. Así que sea ahora o más adelante voy a seguir peleándola”, dijo.

En efecto, el futbolista de 36 años coincidió con el ‘Cabezón’ en las escuadras ‘bajopontina’ y ‘escarlata’. De hecho, en el último equipo logró el primer título del exCruz Azul como estratega. Sucedió en el 2007, cuando ganaron el Torneo Clausura en una gesta histórica para el club de Tacna. Además, se reencontraron en la entidad ‘rimense’, donde lamentablemente Reynoso no tuvo un buen paso y salió a los pocos meses por malos resultados.

Juan Reynoso cuando dirigió al Coronel Bolognesi de Tacna el 2007. (USI)

No obstante, esta experiencia le permitió a Heredia conocer a Juan en el día a día, por lo que sabe lo que pueda aportarle al jugador de la selección y la manera en que encara cada encuentro. Justamente, de este tema también tuvo palabras.

“Es un entrenador que siempre te hace crecer. Todos los días encuentras algo qué aprender en la exigencia y en el compromiso, que es lo más importante. Siempre tiene un plan distinto para cada partido. Eso hace que uno no se pueda sentir seguro de estar en el once titular, pues siempre busca el jugador adecuado para cada partido”, contó.

Anteriormente, Raúl Fernández, exarquero de Universitario de Deportes, mostró su alegría porque Juan Reynoso llegó a la ‘blanquirroja’. A él lo tuvo en el cuadro ‘crema’ y juntos obtuvieron el título nacional el 2009. Ahora, si revisamos las alternativas en el arco nacional, podemos ver que Pedro Gallese es el titular indiscutible y las alternativas fueron José Carvallo, Ángelo Campos y Carlos Cáceda. Sin embargo, con Reynoso esto podría cambiar o quizás haya alguna sorpresa en este puesto de cara a los próximos amistosos de setiembre.

Presente de Manuel Heredia en Mannucci

Por otro lado, el popular ‘Shaolin’ se refirió a su momento futbolístico defendiendo al conjunto ‘carlista’. “Si bien son cuatro años consecutivos en una regularidad muy buena, siento que estoy llegando a una etapa de mi carrera que no determina si tapo bien en un partido o el siguiente soy protagonista. Sino más bien que estoy manteniendo mi nivel con el pasar de los años”, valoró.

En el Torneo Clausura, no la pasan bien. De sus últimos cinco partidos perdieron en tres ocasiones, empataron en una y ganaron en otra. Por tal motivo, Heredia y compañía deberán mejorar sus prestaciones para repuntar y ser mejor vistos ante el comando técnico de la selección peruana.

Manuel Heredia salvó a Mannucci del primero de Universitario.

SEGUIR LEYENDO