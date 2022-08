Guido Bellido se refirió a los opositores de Pedro Castillo: “Qué tanto les cuesta entender que han perdido un proceso electoral” Foto: Agencia Andina.

El congresista de la República de la bancada de Perú Libre, Guido Bellido, se refirió sobre las últimas críticas que han tenido contra el jefe de Estado, Pedro Castillo. En este sentido, afirmó que sus opositores no aceptan que han perdido las últimas contiendas electorales.

“Qué tanto les cuesta entender que han perdido un proceso electoral y que puedan prepararse para el 2026 y ganen esas elecciones. Es más, nosotros no participamos, si eso desean. Lo que pasa que aquí hay un afán desmedido”, mencionó en el hemiciclo.

Asimismo, indicó que si no “respetan las reglas de juego” el país será el más perjudicado. “Mientras que no se respete esas reglas de juego, vamos a llevar al país a una situación de convulsión, porque el hecho de que aquí existan enfrentamientos no significa que fuera de este recinto la población se va a quedar de manos cruzadas”, agregó.

Noticia en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO