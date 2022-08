Dorita Orbegoso rompió en llanto al anunciar que luchará por la tenencia de su hijo | Panmericana TV / 'D' Mañana'

Este jueves 18 de agosto, Dorita Orbegoso no pudo aguantar las lágrimas al ser sorprendida por la producción de ‘D’ Mañana’ con tiernas imágenes de su hijo. La bailarina mostró su lado más sensible frente a cámaras y anunció que entrará a juicio con su expareja Pablo Donayre, quien está pidiendo la tenencia completa del pequeño.

“Yo soy una mujer más sensible de lo normal desde que soy mamá porque ahí uno entiende lo que es capaz de hacer por los hijos. Yo vengo de un hogar disfuncional, de padres separados, pero cuando tienes un hijo te vuelves más sensible porque te imaginas qué será de él si le faltas, si le hacen daño”, comentó Orbegoso en llanto.

Tras ello, explicó con la voz entrecortada que es una madre que se dedica 100% a su hijo. “Yo soy de las que me levanto temprano, hago lonchera y lo llevo al nido. Yo quiero criar a mi hijo, no me quiero perder ningún momento. Si yo trabajo, viajo con él. Le doy dentro de mis posibilidades una vida llena de felicidad ”.

Karla Tarazona, conductora del magazine de Panamericana TV, escuchó con atención cada una de sus palabras y le recordó el conflicto legal en el que está envuelta con el padre del menor. Recordemos que Pablo Donayre quiere la custodia completa del niño, pues considera que Dorita no es buen ejemplo para el menor por su trabajo como bailarina.

“Es una situación difícil, es la primera vez que tengo un juicio y mi mayor temor es que me quiten a mi hijo. No estoy preparada para que me lo quiten, no lo aceptaría. Lamentablemente, la desinformación de mi parte me juega en contra. Toda mi vida he trabajado, lo hago para mí y para mi hijo. Un niño tiene que estar con su mamá. Voy a luchar hasta el final”, sostuvo.

Dorita Orbegoso lloró al hablar sobre su hijo de tres años. (Panamericana TV)

Denuncia por maltrato psicológico

En marzo de este año, Dorita Orbegoso acudió a la comisaria de San Isidro en medio de lágrimas para pedir medidas de protección, ya que estaría cansada de los constantes insultos y maltratos psicológicos que recibe por parte de Pablo Donayre, su expareja y padre de su hijo.

En el documento policial, al cual tuvo acceso el espacio de Magaly Medina, Dorita Orbegoso muestra los fuertes mensajes que le envió el papá de su hijo, en el que vertía fuertes calificativos contra ella al enterarse que tenía una nueva pareja sentimental.

Sin embargo, Pablo Donayre no solo habría acosado a la exchica reality por mensajes de WhatsApp, pues también se reveló en su denuncia que la bailarina recibe llamadas y correos donde la amenaza con quitarle a su hijo por realizar shows mostrando su cuerpo, algo con el que no se encuentra de acuerdo .

Fue así que la influencer solicitó que el papá de su pequeño pase por una evaluación psicológica para que este pueda visitar al menor, pues no sabe como va a reaccionar frente a su hijo si empiezan a discutir de nuevo.

Dorita Orbegoso denunció al padre de su hija por maltrato psicológico. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO