Corte de Luz en Lima y Callao hoy jueves 18 de agosto: distritos, zonas y horarios | Foto: Agencia Andina

La empresa Enel realizará cortes de luz desde las primeras horas de este jueves 18 de agosto. Por ello es importante que se mantenga atento y lea la siguiente nota si su distrito y zona está incluido dentro de los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.

JUEVES 18-08-2022

LOS OLIVOS 08:00 – 18:00 AVENIDA 2 DE OCTUBRE MZ B, E, F, F4, N, O, AVENIDA ALFREDO MENDIOLA MZ E, F, AVENIDA HUANDOY MZ A, B, B4, C, D, J, K, K4, M, P, S, AVENIDA ZARAGOZA MZ A, B, O, CALLE 1 MZ D, CALLE 2 MZ L, M, CALLE 27 MZ B, CALLE 35 MZ P, CALLE 4 MZ A, A1, M, O, V, CALLE 5 MZ K, CALLE 6 MZ K, CALLE 7 MZ M, N, K, CALLE 8 MZ J, J4, CALLE ANDALUCÍA MZ K, O, Z, CALLE CÁDIZ MAZ L, M, CALLE D MZ J, N, CALLE E, MZ N, O, U, CALLE EL SACRAMENTO MZ F, H, CALLE F MZ O, Q, CALLE LA DEVOCIÓN MZ A, H, CALLE LA FORTALEZA MZ H, D, CALLE LA PASIÓN MZ C, D, CALLE LA SANTIDAD MZ B, C, CALLE LA UNIDAD MZ E, G, Z, CALLE SALAMANCA MZ N, O, CALLE VALENCIA MZ M, N, JIRON BARCELONA MZ J, JIRON CATALUÑA, JIRÓN EXTREMADURA MZ J, L, JIRÓN SANTANDER MZ A, G, H, JIRÓN SEVILLA MZ F, PASAJE 10, 11, 12, 3, 16, 6, 7, 8, 9,

LA PERLA 08:30 – 17:30

URB. LA PERLA ALTA AV. LA PAZ CDRA 11, AV. LIMA CDRAS 3, 4, 5, 6, 9, AV. SANTA ROSA CDRAS 7, 8, UNIDAD VECINAL LA PERLA CALLE S/N CDRAS 1, 2, 3, CALLE UNION CDRAS 1, 2, JR. ARICA CDRAS 6, 7, 8, 30, JR. ATAHUALPA CDRAS 6, 7, 11, 12, JR. BRASIL CDRAS 1, 2, 4, JR. CAHUIDE CDRAS 2, 5, 6, 9, 10, MZ E, JR. HUASCAR CDRAS 10, 11, 12, JR. MONTEVIDEO CDRAS 1, 2, JR. TARATA CDRAS 6, 7, 8, 30, JR. TUPAC AMARU CDRAS 4, 9, 10, 30, JR. UNION CDRA 2.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:00

A.H. LOS OLIVOS DE PRO MZS. C, L, M, M1, N, O, O1, P, Q, Z, URB. HUERTOS DE NARANJAL MZS. E, F, G, G2A, ASOC. BUENAVISTA MZ. B, ASOC. LOS ÁLAMOS DE NARANJAL MZ. A, ASOC. LOS ÁNGELES DE SAN DIEGO MZS. A, B, C, D, COOP. CENTROMIN PERÚ MZS. A, B, C, D, E, Z, PROG. DE VIV. EL PARAÍSO DEL NORTE MZS. A, D, E, PROG. DE VIV. EL ROSAL DE SAN DIEGO MZS. D, E, PROG. DE VIV. LOS NOGALES DE SAN DIEGO MZ. D, PROG. DE VIV. STA. MARÍA DE NARANJAL MZS. B, C, D, E, URB. SAN JAVIER MZS. 2, G, G2, G2A, G2B, G2C, URB. LOS OLIVOS DE NARANJAL MZS. M.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:30

ASOC. LA RINCONADA DEL NORTE MZS. A, B, C, D, E, F, Z, ASOC. PROP. BELLAVISTA MZ. C, ASOC. DE PROP. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, ASOC. EL PORVENIR MZ. B, ASOC. LA CAPITANA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, X, ASOC. HIJOS DE LA CAPITANA MZS. A, C, ASOC. LA LÍNEA MZS. S/N, A, B, C, L, M, S, UC, ASOC. LA LOMADA MZS. A, B, C, D, ASOC. SOL DE TAMBO INGA MZS. A, B, C, ASOC. VALLE CHILLÓN MZS. C, ASOC. VILLA FLORIDA DE PUENTE PIEDRA MZ. B, ASOC. VILLA SAN FROILÁN MZS. A, B, C, D, E, I, CENTRO POBLADO MZ. A, URB. EL OLIVAR MZS. A, B, C, URB. VILLA LAS ORQUÍDEAS MZS. A, B, C, CALLE ROMEL CDRA. 2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:00

AGRUP. FAM. 2 DE NOVIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, O, AGRUP. FAM. 27 DE JULIO DE SAN FERNANDO MZS. F, H, AGRUP. FAM. LA RINCONADA DE CANTO BELLO MZ. K, AGRUP. FAM. LAS TERRAZAS DE SAN FERNANDO MZS. A, B, C, D, E, A.H. LAS LOMAS DE CANTO GRANDE MZS. A, B, C, D, E, F, H, R, AMPLIACIÓN LAS LOMAS DE CANTO GRANDE MZ. E, A.H. LAS TERRAZAS DE CANTO GRANDE MZS. A, B, C, D, E, F, F4, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S2, AMPLIACIÓN LAS TERRAZAS MZS. F, F1, F2, F4, R, S, Y, A.H. 25 DE NOVIEMBRE MZ. A, A.H. PANORAMA 3 DE JULIO MZS. C, K, A.H. SAN LORENZO II MZS. C, D, D3, D4, X, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A, B, C, D, R, A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES MZS. A, B, C, D, URB. CANTO BELLO MZS. 2, A, C, D, D12, E, E1, CALLE LOS NOGALES CDRAS. 3, 4, AV. LOS EUCALIPTOS CDRA. S/N, 4, URB. LAS CASUARINAS MZS. S, S1.

CARMEN DE LA LEGUA 11:00 – 18:00

CALLE INDEPENDENCIA CDRAS. 1, 7, CALLE RICARDO PALMA CDRAS. S/N, 1, 2, 7, PSJE. SAN PABLO CDRA. 1, JR. CALLAO CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. ICA CDRA. 2, JR. LIBERTAD CDRAS. 0, 3, 6, 7, JR. TÚPAC AMARU CDRAS. 0, 2, 3, AV. 28 DE JULIO CDRA. 3.

BARRANCA 09:30 – 17:30

CENTRO POBLADO SAN NICOLAS MZ L, LL, M, N, O, P, Q, R, S, T, U INTERNA

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro razones principales por las que Enel Perú decide programar el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico.

Por mantenimiento: Es para garantizar la calidad del servicio. Se ejecutan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atiende cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha llegado a pagar sus recibos de luz de Enel en el plazo límite dispuesto.

Por riesgo eléctrico: Se lleva a cabo de forma preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Todo esto con el fin de evitar manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

SEGUIR LEYENDO