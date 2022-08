Elecciones 2022: Solo un candidato postula a la alcaldía distrital de Quinistaquillas en Moquegua

El distrito de Quinistaquillas solo cuenta con un candidato a su alcaldía. Se trata de Merlin Caytano de Podemos Perú.

En pocas semanas los ciudadanos regresaremos a las urnas para elegir a las nuevas autoridades regionales, provinciales y municipales y lo común es que se elija entre varias propuestas; sin embargo, los ciudadanos del distrito de Quinistaquillas tan solo tendrían una opción. Se trata de Merlin Caytano de Podemos Perú, quien habría sido el único residente de la zona en postular al cargo de alcalde.

Al ingresar al portal del Jurado Nacional de Elecciones, el ciudadano podrá confirmar que en la lista de candidatos del distrito de Quinistaquillas, provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua, solo existe un candidato. Se trata de un hombre nacido en el distrito de Omate que no cuenta con estudios universitarios. El portal solo registra estudios de administración en el Superior Tecnológico - Inmaculada Concepción.

La experiencia laboral del candidato apenas ha sido en un solo centro de trabajo durante el 2021. Se desempeñó como asistente administrativo en la Gerencia subregional de General Sánchez Cerro. Sin embargo, el portal del JNE señala que en el presente año no ha ejercido ningún tipo de oficio. Si bien no registra cargos en alguna agrupación política, si se señala que renunció a su militancia en Vamos Perú el año pasado.

El portal del Jurado Nacional de Elecciones muestra solo un candidato para la alcaldía de Quinistanillas.

Los ingresos del candidato que no registra trabajo en lo que va del año asciende a S/33,000. Sus ingresos del sector público suman S/ 15,000 mientras que aquellos desde el sector privado sería de S/ 18,000. Ante el JNE no ha declarado ningún tipo de inmueble u otro tipo de pertenencia. Sin embargo, en la información adicional menciona la existencia de un predio no inscrito en la Sunarp valorizado en S/ 30,000.

¿Quiénes buscan ser gobernador de Moquegua?

La región sureña es recordada por haber tenido al expresidente Martín Vizcarra como gobernador antes de asumir la vicepresidencia de la mano de Pedro Pablo Kuczyinski. En las presentes elecciones son diez los ciudadanos que buscarán ostentar el mismo cargo que el cuestionado político.

- Jaime Rodríguez Villanueva (Partido Kausachun): En 2018 fue condenado a tres años de prisión suspendida al ser hallado culpable de aprovechar su cargo de gobernador regional de Moquegua para firmar un irregular convenio pesquero que benefició a su familiar. Ha sido dos veces gobernador regional de Moquegua con su partido Kausachun (2015-2018) y con el Movimiento Independiente Nuestro Ilo Moquegua (2007-2010).

- Neri Torres Gutiérrez (Movimiento Somos Más): Es ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad José Carlos Mariátegui y tiene una maestría en ingeniería Mecánica en la misma casa de estudios. Se ha desempeñado como coordinador de mantenimiento en Engie Energía Perú desde 1997 hasta la actualidad. Renunció al partido Aprista en 2021 y es fundador y presidente del partido por el que postula.

- Luis Tapia Ponce (Juntos Por el Perú): No se registra información

- Jency Caviedes Bedregal (Nuestro Ilo - Moquegua - Sánchez Cerro): Es abogada por la Universidad José Carlos Mariátegui. No registra estudios de posgrado. Se ha desempeñado como personal técnico administrativo en la municipalidad provincial de Ilo desde el 2003 hasta la actualidad. Es fundadora del partido por el que postula. Renunció al partido Renacimiento Unido Nacional en 2010.

- Carmen Adams Terry (Acción Popular): Es sobrina-nieta del expresidente de la República Fernando Belaúnde Terry. Es docente de profesión por la universidad San Martín de Porres y es magister en el mismo campo por la universidad César Vallejo. Se ha desempeñado como docente desde 2003 hasta la actualidad. Ha postulado antes al Congreso de la República.

El expresidente Martín Vizcarra ha sido gobernador de Moquegua antes de asumir la vicepresidencia.

- Pamela Blas Castro (Frente de la Esperanza): Es licenciada en comunicación social por la universidad Católica Santa María. No registra Estudios de posgrado. Se ha desempeñado como gerente titular de una empresa privada. Ha postulado antes al Congreso de la República. Renunció a Alianza para el Progreso en 2021. Es socia de la empresa Damasco Export.

- Johan Flores Villegas (Podemos Perú): Es bachiller en Agricultura por la universidad Jorge Basadre. Tiene una maestría en Educación por la universidad César Vallejo. Se ha desempeñado como consultor independiente desde 2003 hasta la actualidad y fue congresista de la República entre el 2020 y 2021 por el partido Podemos Perú.

- Gilia Gutiérrez Ayala (Somos Perú): Es bachiller en derecho por la universidad Alas Peruanas. No registra estudios de posgrado. Ha trabajado en el gobierno regional de Moquegua entre 2021-2022 y en el Ministerio del Interior entre 2019-2020.

- Salvador Humpire Cáceres (Perú Libre): Es licenciado en Gestión Pública por la Universidad Nacional de Moquegua. No registra estudios de posgrado. Ha trabajado como técnico en el Congreso de la República, en el gobierno regional de Moquegua. También ha laborado como especialista en el gobierno regional de Junín y como personal administrativo en la municipalidad distrital de Torata.

- Teófila Romero Mamani (Alianza para el Progreso): Es profesora de educación inicial. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de San Agustín. Se ha desempeñado como profesora desde 1986 hasta el 2022. Renunció al partido Renovación Popular en el 2021.

