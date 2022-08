Alejandro Salas señala que se pretende limitar la libertad de expresión de algunos ministros

Alejandro Salas cree que existe racismo contra Pedro Castillo. (Canal N)

El ministro Alejandro Salas se mostró consternado por las críticas de algunos opositores del gobierno, en especial de aquellos que han cuestionado la labor de algunos ministros señalando que antes de enfocarse en su cartera andan defendiendo al presidente Pedro Castillo. Al respecto, el titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo indicó que se pretende limitar su derecho a la libertad de opinión.

Salas indicó que existen algunos especialistas que han señalado que “nosotros, como ministros de Estado, debemos declarar solamente sobre nuestro trabajo, pretendiendo limitar nuestra libertad de opinión y nuestro derecho constitucional a poder expresarnos”. El integrante del gabinete de Aníbal Torres cuestionó dicha opinión y añadió que responderá las preguntas de la prensa dentro del marco de derecho constitucional.

Más adelante aprovechó en cuestionar las críticas vertidas al presidente Pedro Castillo señalando que existen varias que calificó de racistas. Señaló que hay quienes se burlan de la manera de expresarse del jefe de Estado, pero al ser consultado de quiénes se trataría prefirió no brindar nombres. Salas solo indicó que se debe permitir que el jefe de Estado se defienda ante las investigaciones en su contra.

Alejandro Salas señaló que el presidente Castillo es víctima de ataques racistas.

“El presidente de la República por supuesto que se está defendiendo, tiene derecho a defenderse […] Las expresiones que ustedes puedan ver, que algunos le llaman victimización, yo le llamo que son expresiones de defensa”, dijo con relación a quienes cuestionaron el discurso utilizado por el mandatario durante los últimos días. Cabe recordar que Salas acompañó al presidente durante el encuentro en Palacio donde se azuzó a la violencia contra los opositores del gobierno.

Desmiente al presidente

Entre las otras críticas hechas al mandatario está el haber dejado que un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) se arrodillara ante él para atarle las cuerdas del zapato. En su momento, Castillo ha señalado que el hecho se debió a que padece de una lumbalgia y que portaba un chaleco antibalas, el mismo que usa por las amenazas que han aparecido en su contra durante los últimos meses.

La versión del mandatario fue desmentida por el propio ministro Alejandro Salas. “Yo le dije: ‘Presidente, usted es una persona tan sencilla que debe estar hasta con lumbalgia de no haberse podido agachar’. ‘No —me dijo—, no es eso. No es lumbalgia, no es nada de eso, estoy con chaleco antibalas que no me permite agacharme’”, dijo el titular de Trabajo en conversación con los medios de comunicación.

Pedro Castillo pide a policías que le aten los zapatos.

Salas indicó que Castillo es una persona humilde y negó que haya pretendido humillar al agente policial. “Finalmente, el cariño que le tiene su escolta al presidente es grande, yo lo veo”, añadió el ministro. Segundos después cuestionó el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo tras el incidente captado en video.

Defensa de la investigada

Desde los salones de Palacio de Gobierno, Salas también ha señalado a Yenifer paredes como figura que se ha sacrificado por la democracia llegando a compararla con figuras que han hecho sacrificios por el país. “La democracia involucra esfuerzos, involucra sacrificios, y a lo largo de la historia hay muchas personas que se han sacrificado por nuestra democracia, y, señor presidente, Yenifer es una de ellas”, dijo desde Palacio.

Por último, arengó a las personas presentes en Palacio a seguir de pie y no dejarse doblegar ante intentos golpistas. “Sigamos de pie, no desmayemos. Todos estos acontecimientos nos tienen que dar muchas más fuerzas. La fuerza de la democracia. Tenemos a una persona que desde adentro está luchando, se llama Yenifer y ha ido a expresar su verdad, sobre todo ha ido a desmentir lo que se dice sobre su padre. ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Vivan los luchadores!”, aseveró´.

