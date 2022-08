‘Chiquitín’ Quintero, futbolista de la ‘U’, es acusado por chica reality de no reconocer a su hija. (Willax TV)

El nombre de Alberto Quintero, conocido en el fútbol como ‘Chiquitín’ Quintero, ha comenzado a sonar en la farándula peruana por las recientes acusaciones de Kim Chang, ex chica reality panameña que asegura que el futbolista es el padre biológico de su hija recién nacida.

La exparticipante de ‘Calle 7′ causó revuelo al confesar que su primogénita es fruto de un encuentro casual con el pelotero. Según contó la joven mujer, cuando quedó embarazada, él se negó a hacerse cargo y supuestamente le pidió abortar.

Ante estas acusaciones que comenzaron en la prensa Panameña, Alberto Quintero se pronunció en su cuenta de Instagram para dejar en claro que no daría su versión de los hechos y todo lo manejaría por la vía legal, pues también se le estaría señalando de infiel ya que está casado y tiene su propia familia.

“Respecto a los señalamientos en mi contra a través de las redes sociales y siguiendo las instrucciones de mis asesores legales, me veo en la obligación de informarles que en los procesos y procedimientos judiciales que involucren menores deben regir los principios de reserva y confidencialidad, por lo que no hare comentarios al respecto”, publicó bloqueando la opción a comentar.

Alberto Quintero se pronuncia ante acusaciones de chica reality. (Instagram)

Sin embargo, el programa Amor y Fuego quiso comunicarse con Kim Chang para conocer más detalles de su caso con el deportista. A través de una conversación por WhastApp, la modelo indicó que le ha pedido al jugador de Universitario de Deportes que se realice una prueba de ADN para confirmar su paternidad.

“Efectivamente expresé que el Sr. Alberto Quintero es el padre de mi hija. Mantuvimos una relación casual en la cual nació la bebé y le hice conocimiento. Me ha dado a entender que él tiene una especie de contrato que no le permite venir a Panamá a realizarse la prueba de ADN. Mi hija nacida el 31 de julio”, se lee en el pantallazo del chat.

Asimismo, recalcó que solo busca el beneficio de su primogénita en cuanto a los derechos que le corresponde. Además, dejó entrever que ‘Chiquitín’ Quintero estaría ocultando el montó real de su salario que recibe mensualmente.

“Quiero puntualizar que de ninguna manera el exigir el derecho es hacerle daño a la persona, por lo contrario, es reconocerle los derechos que todo niño en el mundo tiene. Se percibe una especia de ocultamiento de cuánto es lo que gana realmente el señor a través de su contrato futbolístico”, agregó.

Chica reality, Kim Chang, quiere realizar una prueba de ADN a Alberto Quintero para comprobar que es padre de su hija. (Instagram)

En medio de las críticas por haber concebido a su pequeña mientras el futbolista tiene una relación sentimental con la madre de sus otros hijos, Kim Chang aceptó que cometió un error, pero no dejará de luchar para que el deportista reconozca a su hija.

“No soy de ver ni responder malos comentarios llenos de mala vibra, por mí pueden seguir hablando lo que quieran, nada de lo que digan de la puerta para afuera de mi casa me afecta. Lo que sí pude ver y percatar es la cantidad de mujeres atacando a otra mujer, me da tristeza esta sociedad de hoy en día. Cada quien hace con su vida lo que le plazca, no juzguen si no saben lo que realmente está pasando. Sólo busco equidad y responsabilidad”, expresó la exintegrante del programa Calle 7.

