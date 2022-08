Claudio Yacob se mostró “satisfecho” por el triunfo 2-0 de Universitario ante Binacional por la Liga 1

El mediocampista argentino sumó la totalidad de minutos en el último cotejo (Video: GOLPERÚ)

Claudio Yacob fue titular en la victoria 2-0 de Universitario frente a Binacional por la jornada siete del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 dio cuenta de su actualidad en el club y las sensaciones luego de su debut, con derrota en el estadio Monumental.

“Me sentí bien. El grupo me recibió muy bien. Después de haber tenido un debut que no esperaba sentí mucha el apoyo de mis compañeros y del cuerpo técnico, así que estoy bien cómodo y a medida que pasen los partidos me iré sintiendo mejor, pero bastante satisfecho en lo personal y sobre todo en lo grupal con la victoria que necesitábamos”, declaró para GOL PERÚ en referencia al error que provocó el gol de Deportivo Municipal en el duelo por la fecha 6 y que significó la derrota 1-0 del cuadro crema.

Cabe recordar que durante las primeras jornadas del Clausura, Claudio Yacob no participó en la convocatoria de Carlos Compagnucci. Ante su ausencia, la afición crema empezó a emitir críticas al respecto, pues su fichaje se realizó bajo la justificación de aportar con los objetivos del club. En a quinta jornada, el Profe lo colocó dentro del once titular. Sin embargo, tras un error desde el medio campo hasta la línea defensiva en la que Yacob figuró como tercer central, perdió el balón y fue aprovechado por Roberto Ovelar para el triunfo de Muni por la mínima.

“Lo dije después del partido, fue una situación que no me había pasado nunca en mi carrera, son cosas que pasan lo importante es qué es lo que hacemos frente a un error y qué es lo que hacemos cuando hacemos 3 goles. Recibí infinito mensajes de apoyo y estoy muy agradecido”, enfatizó el natal de Carcarañá al respecto. Claudio Yacob cuenta con contrato hasta el mes de diciembre del 2023, por lo que tiene pendiente las próximas campañas con la camiseta crema.

Palabras de Compagnucci

Carlos Compagnucci, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa después del duelo con victoria, se refirió al triunfo y confirmó lo dicho por Yacob. “La diferencia de los partidos anteriores a lo de hoy es que convertimos. Teníamos situaciones y no las podíamos meter, hoy se pudo convertir. Alex siempre trabaja para eso, he hablado con él en algunos momentos de la semana. Él tiene tranquilidad para enfrentar este tipo de situaciones, era cuestión de que se le pueda abrir el arco. El segundo gol es muestra de confianza para ir a buscar esa situación. No todos los delanteros van y presionan como él lo hizo”, resaltó el director técnico de Universitario.

La plantilla crema tiene la responsabilidad de mantener los buenos resultados de cara a conseguir meterse a la competencia por el título nacional y un cupo para estar presente en un torneo internacional de la campaña del próximo año 2023. De momento, con la jornada siete sin finalizar, la U marcha en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura con diez unidades, nueve goles a favor y cuatro tantos en contra. Mientras que en relación al tablero de puntaje acumulado, los merengues avanzan a la octava posición de la lista con 38 puntos. Sporting Cristal y Melgar lideran el listado de los 19 clubes con 52 puntos en 24 partidos y 50 unidades en 22 cotejos, respectivamente.

