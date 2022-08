Úrsula Boza cuenta que recibió propuesta para realizar una película para adultos: “¡Horrible!”

Úrsula Boza cuenta que recibió propuesta para realizar película para adultos. (YouTube)

La actriz Úrsula Boza, recordada por su papel de ‘Mirada de tiburón en Al Fondo Hay Sitio’, contó todo sobre la indecorosa propuesta que un fanático le hizo. Y es que, la artista recibió un mensaje en sus redes sociales, pero nunca imagino que le iban a proponer hacer una película para adultos.

En el séptimo capítulo de su podcast “Por algo pasan las cosas”, el cual conduce con Christopher Gianotti en YouTube, recordó lo que le ocurrió hace algunos días con un hombre. Según relató, ella estaba leyendo sus conversaciones de Instagram y se sorprendió al ver que un sujeto le escribió.

Al abrir el mensaje, se dio cuenta que le estaba pidiendo que tenga relaciones sexuales con él a cambio de dinero. Úrsula Boza boza explicó que el 30 porciento de sus seguidores corresponden al sexo masculino pasando los 40 años.

Úrsula Boza fue invitada para realizar una película pornográfica. (YouTube)

“Me escribió un enfermo. A veces yo conversó y le pongo su corazoncito cuando son respetuosos, no tengo ningún problema, pero la semana pasada me escribieron un texto largo. Me pone: ‘Hola Úrsula, pago por tener relaciones sexuales contigo. Me vieron cara de pu.... Me sentí horrible”, dijo, pero su compañero la interrumpió.

Para Christopher Gianotti, su expareja no leyó bien el mensaje, pues dicha persona estaba buscando grabar material pornográfico. “No leíste bien. Lo que te dijeron a ti es que querían hacer una película pornográfica contigo. El chico quería hacer contenido y te dijo que era algo profesional”.

“Yo le hubiese dicho sí. ¿Cuánto hay de presupuesto? ¿Es para OnlyFans, es para X videos, YouTube Premium? ¿Cómo lo vamos administrar? ¿Para quién son las regalías?”, agregó dejando sorprendida a su expareja, quien rápidamente le recriminó. “Felizmente ya no estamos porque de lo contrario, me vende, me ofrece”.

En otro momento, Boza confesó que no ha sido la primera vez que ha leído propuestas referentes a acciones sexuales, las cuales ha rechazado por completo. Asimismo, pidió que nunca le envíen fotos en ropa interior ni mucho menos.

Úrsula Boza revela cuánto ganaba en Al Fondo Hay Sitio como Claudia Llanos. (Foto: Composición)

¿Cuánto ganaba Úrsula Boza en Al Fondo Hay Sitio?

Si hay una villana de Al Fondo Hay Sitio que los peruanos recuerdan a la perfección es Claudia Llanos, la secretaria de Miguel Ignacio que puso en aprietos a las familias Gonzales y Maldini. Por ello, Úrsula Boza no dudó en hablar de su exitoso papel y contó cuál era su sueldo.

“Entré a Al Fondo Hay Sitio, donde estuve durante 8 años, después de hacer Pipo y de mi embarazo. Me llamó el jefe de casting, Jorge Sánchez, y me dijo ‘Hola, qué tal, tengo un personaje pequeño que va a aparecer en 10 capítulos, es la secretaria de uno de los personajes principales’”, comenzó diciendo en el podcast “Por algo pasan las cosas”.

Para ese entonces, cuando Úrsula Boza no se convertía aún en la popular ‘Mirada de tiburón’, la producción le ofreció pagarle 100 soles por capítulo emitido y grabado. Aunque tenía un mejor sueldo en su programa anterior, la artista nacional decidió aceptar, sin saber que permanecería en la teleserie por ocho años.

“Es bastante bajo, pero yo dije que ya, feliz de la vida. Y eso que venía trabajando en Pipo y ganando bien, pero ya se había acabado mi contrato. Acepté para los 10 capítulos, ganando 100 soles por cada uno. De repente, era por día de grabación, pero no me acuerdo. Pero igual, era una nada, era poquísimo”, sostuvo.

Úrsula Boza interpretó a Claudia Zapata en la popular serie Al Fondo Hay Sitio, que regresará este 2022 con una nueva temporada. (Foto: América TV)

