Pedro García y el mal momento de Universitario: “No puede permitirse una década sin salir campeón”

Universitario de Deportes es uno de los clubes más grandes del Perú. De hecho, forma parte de la rica historia del balompié nacional. Sin embargo, durante los últimos años ha experimentado diversos cambios a nivel dirigencial que le ha impedido establecerse y consagrarse en el plano local. En ese sentido, Pedro García indicó que la entidad ‘crema’ no puede pasar diez años sin adjudicarse la Liga 1.

“La ‘U’ está con ‘roche’ (vergüenza). ¿Hace cuánto que no es campeón?”, cuestionó el comunicador en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Diego Rebagliati respondió que desde el 2013, a lo que el comunicador dijo: “es decir, una década. “¿Qué pasaría si Alianza o Cristal en una década no son campeones? La ‘U’ no se puede permitir eso. Esto no es responsabilidad de los que están hoy, más bien son parte de, porque lo han conducido a una situación parecida. Es muy complicado que sea campeón a fin de año”, aseguró.

Pero eso no fue todo, ya que el exdirigente de la institución ‘rimense’ realizó la siguiente pregunta: “¿Debe ser el periodo más largo de su historia sin salir campeón?”. En eso, García contestó que cuando Juan Reynoso estuvo al mando en el 2009, pasó por una situación parecida. “Parecido al que tuvo entre el 2000 y 2009. Cuando Reynoso sale campeón ese último año, lo hace casi una década después. El que gane en la ‘U’ este año, si es que pasa, sucedería lo mismo”, sostuvo.

Universitario y el campeonato del 2013

En efecto, la última vez que los ‘merengues’ se hicieron con el trofeo de campeón fue el 2013. En aquella oportunidad, Ángel Comizzo era el entrenador y contaba con un plantel de grandes figuras que integran la selección peruana en la actualidad como José Carvallo, Carlos Cáceda, Christofer Gonzales y Raúl Ruidíaz. De hecho, en la final se impusieron a Cusco FC (exReal Garcilaso) por penales 5-4 luego de haber igualado 1-1 entre los duelos de ida y vuelta.

Posterior a esa campaña, los ‘estudiantiles’ apenas han gozado de chances de posicionarse en lo más alto del torneo local. La última vez que tuvieron la oportunidad de tocar la gloria fue en el 2020, cuando llegaron a la final contra Sporting Cristal. Lamentablemente para sus intereses, sucumbieron por un marcador global de 3-2. Justamente, los ‘bajopontinos’ son los que han tomado ese lugar de privilegio en la Liga 1 con sus cinco títulos en 10 años (2012, 2014, 2016, 2018 y 2020).

El conjunto ‘blanquiazul’ es otro que le ha tomado la delantera al ‘compadre’. Las consagraciones del 2017 y 2021 lo demuestran. Además, Melgar de Arequipa ha sido el otro club que ha llevado a cabo un buen trabajo, no solo en el aspecto nacional, sino también internacional. Y es que lleva dos clasificaciones consecutivas a la Copa Sudamericana y en la actual edición se encuentra en los cuartos de final, lo cual ya es un hecho histórico y que no ocurre desde que Cienciano consiguió dicho certamen el 2003.

Un año fatal

Ahora, si nos referimos al presente año, la institución de Ate ha pasado por diversas modificaciones en cuanto al planeamiento deportivo. Iniciaron el año de la mano de Gregorio Pérez, pero un problema de salud le impidió continuar. Le sucedió en el cargo su asistente, Edgardo Adinolfi, aunque salió luego de dos derrotas en amistosos previo al inicio del campeonato.

Luego pasaron Álvaro Gutiérrez y Jorge Araujo, no obstante, por ahora ninguno ha podido enrumbar el camino. Carlos Compagnucci llegó para eso y le está costando más de lo normal, ya que incluso su goleador, Alex Valera, partió al Medio Oriente cuando el mercado peruano estaba cerrado, por lo que no pudieron fichar un reemplazo.

Al menos esta temporada, es complicado que la ‘U’ pueda pelear por el Clausura y el título de fin de año. Sin embargo, debe apuntar a clasificar a un torneo internacional para armar un mejor plantel de cara al 2023.

