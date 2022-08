Pedro Castillo: Benji Espinoza y la vez que dijo que renunciaría si sale una prueba en contra del presidente

Fuente: La República

Esta tarde el doctor Benji Espinoza, utilizó su cuenta de Twitter para comunicar que renunciaba a la defensa del presidente Pedro Castillo y la Primera Dama, Lilia Paredes.

En el pronunciamiento el ahora ex abogado del mandatario, hizo la precisión que, los abogados no deben ser juzgados por a quién defienden, sino cómo defienden .

Agradezco la confianza de mis clientes en el tramo que significaron mis servicios profesionales. Debo reiterar: los abogados no podemos ser juzgados por quiénes defendemos sino cómo defendemos. He actuado con probidad y diligencia. Con pasión y vehemencia. — Benji Espinoza Ramos (@BenjiEspinozaR) August 10, 2022

Sin embargo, es importante precisar que, Espinoza Ramos, en una reciente entrevista con la plataforma digital del diario La República, fue enfático al referir que, en caso se hallase una prueba contundente que pudiese señalar al jefe de Estado como responsable por alguna de las investigaciones que tiene en su contra, el abogado dejaría de representar al presidente Castillo y su esposa.

“Yo he sido muy claro, yo defiendo a partir de una posición y yo defenderé al presidente hasta que se demuestre lo contrario”

En tanto, la tarde de hoy, luego de haber comunicado su renuncia como abogado del presidente Castillo, los medios de comunicación le recordaron lo expresado en cuanto a las razones por las que renunciaría si es que apareciese alguna prueba contundente que pudiese responsabilizar al mandatario; a ello, Espinoza mencionó que tiene códigos y que mientras su cliente (Pedro Castillo) no le autorice, él no podrá revelar las razones de su renuncia .

“Estamos hablando del secreto profesional. Secreto cuyo único titular es el cliente, no el abogado. Mientras mi cliente no me autorice, las razones de la renuncia de la defensa solo las sabrán el presidente Castillo, la primera dama y yo”, sentenció el abogado.

Cabe recordar que cuando el doctor Espinoza aún representaba al mandatario, comentó la posibilidad de que las declaraciones por parte del exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, podrían ser anuladas, ya que cuando este hizo su manifestación ante la fiscalía, estaba en calidad de testigo y sin la presencia de la defensa del investigado.

“Es una posibilidad porque el señor Pacheco se entrega voluntariamente a la justicia no es aspirante a colaborador; al parecer se vuelve en aspirante colaborador momentos después, eso significa que el señor Pacheco en un inicio tenía la condición de testigo y como testigo como toda persona que declare sea quien sea, el testigo no puede declarar a solas con el Ministerio Público, la defensa tiene que participar para poder hacer preguntas y eso no ha hecho el Ministerio Público porque no se convocó a la defensa ”, detalló Espinoza.

