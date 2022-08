Midagri dejará sin efecto buena pro otorgada a empresa Ready Oil Supply para importación de urea

El Midagri dijo que se ha otorgado la buena pro a la empresa Unionsped, de origen italiano, cual fue una de las tres finalistas del proceso internacional de compra de fertilizantes.

El titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, en conferencia de prensa, anunció que su sector acatará a las sugerencias de la Contraloría de la República luego de realizar observaciones al tercer proceso de compra de compra internacional de urea.

En ese sentido, el ministro dijo que dejarán sin efecto la buena pro de la licitación otorgada a la empresa estadounidense Ready Oil Supply LLC, y elegirán a la tercera empresa de la terna finalista, es decir a la italiana Unionsped SRL.

“En vista de la importancia del tiempo y las consideraciones que tenemos, hemos decidido tomar en cuenta las recomendaciones planteadas por la Contraloría y avanzar con la compra internacional de urea, aun cuando signifique mayor precio en esta adquisición. Creo que los tiempos y la situación de urgencia lo amerita”, dijo Alencastre.

Asimismo, el titular del Midagri dijo que “se ha determinado otorgar la buena pro a la tercera empresa (de las tres que quedaron finalistas), que es la que no está objetada bajo ningún punto de vista”.

La empresa Unionsped, de origen italiano, fue una de las tres finalistas del proceso internacional de compra de fertilizantes, pero el Midagri optó por Ready Oil Solutions ante su mejor propuesta de precio (US$ 580 por tonelada) que se distanciaba de los US$ 623 por tonelada que ofrecía la firma italiana, publicó Bloomberg en Línea.

Durante su explicación de este tercer proceso de adquisición de fertilizante, Alencastre mencionó que las tres entidades finalistas ofrecían precios entre US$ 580, US$ 600 y US$ 623 la tonelada.

Acatan observaciones de Contraloría

“Eso significaba una opción que pudiera darnos el mismo tiempo del acceso a la urea en los almacenes del Perú y un solo lote en transportes y los 45 días para la llegada. Con esos precios y oportunidad optamos por una, pero recibimos un informe las recomendaciones de Contraloría”, indicó el ministro de Agricultura.

Alencastre comentó que los tres puntos clave del órgano fiscalizador era sobre la consistencia empresarial en los plazos de tres años, sobre los volúmenes de venta en urea en cinco años y la fecha de constitución.

En esa línea, el titular del Midagri dijo que ese informe debe ser respondido en cinco días, es decir el viernes 12 de agosto, pero la premura del tiempo tomará en cuenta las recomendaciones de la Contraloría.

Sin embargo, Alencastre no dio detalles sobre cuándo se firmará el contrato de Unionsped para que empiecen a correr los 45 días de entrega de la urea. De ocurrir en los próximos días, las más de 65 mil toneladas del fertilizante recién llegarían al Perú hacia fines de setiembre.

El titular del Midagri sostuvo que se entregarán subsidios a productores agrícolas.

Subsidio para agricultores

Mientras se espera la llegada de la urea, el ministro dijo que han hecho un decreto de urgencia del “Fertibono” para brindar apoyo económico a los productores que tengan tierras de menos de cinco hectáreas con cultivos priorizados (arroz, maíz, café y papa). Además, precisó que los productores podrán acceder a este subsidio desde el 22 de agosto.

De acuerdo al ministro, de los 348 millones de soles destinados para la compra internacional de urea se tendrá un saldo de alrededor de 144 millones de soles, que serán utilizados en la entrega de un subsidio a los productores en la compra de fertilizante.

Las medidas adoptadas por el Midagri, dijo, se realizan ante la premura y expectativa de la campaña agrícola 2022-2023 para garantizar la producción agraria, “atendiendo este riesgo o expectativa de una supuesta inseguridad alimentaria”.

“El precio promedio de la urea está en 211 soles el saco de 50 kilos y con este mecanismo (fertibonos), lo que estaríamos atendiendo es con un subsidio de 138 soles el saco. Esto debería cubrir a los beneficiados con esta disposición de apoyo económico o subsidio en la adquisición de la urea, y que alcanzará a alrededor de 132,000 productores”, puntualizó Alencastre.

