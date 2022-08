Magaly Medina se ríe del ‘Chorri’ Palacios por llevar terapia con su esposa: “Ser fiel es cuestión de valores”

Magaly Medina se ríe del ‘Chorri’ Palacios por decir que lleva terapia con su esposa. (ATV)

Magaly Medina no pasó por desapercibido las recientes declaraciones de Roberto Palacios en una entrevista que tuvo con Cindy Marino en su canal de YouTube. Y es que, el exfutbolista reveló que actualmente está llevando terapia con su esposa para recuperar su matrimonio tras sus ampays.

“Tengo tranquilidad porque gracias a Dios mi esposa, a pesar del enojo y bronca, estamos tratando de sobrellevar este momento. Estamos con una persona que nos ayuda profesionalmente, porque yo se lo he pedido, pues no quiero perder a mi familia”, contó el expelotero en ‘A Cindy le dicen’.

Esto causó que Magaly Medina se muestre indignada y exprese su rechazo a las palabras de Roberto ‘Chorri’ Palacios, pues aseguró que la fidelidad es un tema de respeto y valores. Además, no dejó de señalar que sus excusas por ser infiel son ‘patéticas’.

“La defensa que hace de él mismo, realmente es patética. Una defensa machista totalmente. Lo único que tienes que hacer es no mirar a los costados, es no caer a las tentaciones que puedes tener en todos los días, tener un compromiso y respeto a tu esposa, eso no te lo va a enseñar ninguna terapia porque es una cuestión de valores. Tomas la decisión de ser infiel o ser fiel”, comenzó diciendo la periodista.

‘Chorri’ Palacios confiesa que está llevando terapia con su esposa luego de los ampays. (VIDEO: YouTube)

Asimismo, se refirió a la excusa del popular ‘Chorri’ Palacios, quien dijo que sus infidelidades fueron una señal de Dios para darse cuenta que debe estar más cerca de su familia. Ante ello, la popular ‘Urraca’ lanza varias carcajadas porque fueron dos veces las que fue ampayado con diferentes mujeres.

“Diosito le mandó esas señales en forma de mujer, y dos señales más cercanas y una de las señales las mandó en un hotel”, comentó en medio de risas para luego agregar: “Este sí que se pasa para justificar su mal accionar, esa forma de comportarse en la vida porque no le interesa la esposa que tiene”.

En otro momento, la presentadora recalcó que Roberto Palacios no tuvo ningún respeto por la madre de sus hijos, después de escuchar que él nunca tuvo sentimientos por las dos mujeres con las que fue captado besándose y saliendo del hotel.

“Su justificación es que este ‘error’ no ha sido por amor a otra persona y que eso su mujer lo ha entendido. Está diciendo que no se enamoró de la trampa y que solo fue ‘choque y fuga’, algo ocasional. O sea, que tenemos que esperar que se enamorara de otra persona para que esto sea realmente un problema. Esto es igual una traición y una falta de respeto. Yo no entiendo estas excusas“, sentenció.

Magaly Medina se burló de Roberto Palacios por decir que lleva terapia con su esposa. (Captura)

¿Qué dijo Brenda Saldaña sobre su ampay con Roberto Palacios?

Brenda Saldaña fue captada ingresando a un hotel con Roberto Palacios. Tras ello, habló para las cámaras de Magaly Tv La Firme y no tuvo problemas en aceptar que ingresó a dicho lugar con el exfutbolista luego que le dijeran que tenían imágenes de ellos juntos.

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta de ahí nos seguimos contactando, al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo. La verdad no hablamos hace mucho tiempo pero él inició la conversación, me escribió ayer”, dijo la joven.

“No te puedo decir que normal que esté casado pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado, sucedió y ya, sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, añadió.

Brenda Saldaña aseguró que no le preguntó al 'Chorri' Palacios por su esposa, simplemente quedaron en reunirse en un hotel.

