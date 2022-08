Estudiantes de Senati realizan huelga y exigen volver a clases presenciales

Estudiantes de Senati realizan huelga y exigen volver a las clases presenciales. Foto: Difusión

Estudiantes del instituto Senati denunciaron cambio de modalidad, presencial a virtual, a última hora . Los alumnos habrían sido notificados a través de sus correos electrónicos el viernes 5 de agosto, tres días antes de que empiece el semestre. Asimismo, se informó que las clases seguirán siendo virtuales hasta el 26 de agosto y el 29 volverán a la modalidad semipresencial.

No obstante, muchos jóvenes no pudieron leer el comunicado, por lo que asistieron a las diferentes sedes de las casas de estudios, pero estaba cerrado. Los afectados mencionaron que el cambio se dio a último momento y sin ninguna justificación. Ha generado molestia porque muchas personas gastaron más de S/600 para adquirir sus uniformes y útiles escolares de estudio. Asimismo, algunos vienen desde provincia para continuar con sus estudios.

“¿Quién nos asegura que el 29 de agosto no se van a suspender las clases presenciales?”, comentaron los estudiantes desde los exteriores de la sede de Independencia.

Falta de prácticas

Tras la incomodidad de los estudiantes también se le suma la falta de prácticas en los talleres, porque consideran que no se encuentran preparados. “Nosotros no hemos pisado ningún taller y ya nos mandan a empresas. No hemos aprendido nada”, indicó el estudiante Josué Fernández.

Adicional a ello, solicitan que se disminuya el costo de la pensión y que se les informe las razones de este cambio abrupto. “La pensión es como una universidad, pero nosotros salimos con el título técnico”, mencionaron.

Estudiantes en Arequipa

Por otro lado, en el centro de estudios técnico de Arequipa también se pronunciaron los estudiantes, quienes mencionaron que no ha sido favorable la modalidad virtual, porque necesitan prácticas de campo. “No se aprende nada virtualmente”, indicaron.

Senati se pronuncia

A través de un comunicado, la institución indicó que la suspensión y el cambio de modalidad se debe al aumento de los casos contra la COVID-19, de acuerdo con los informes del Gobierno. Asimismo, afirmó que la medida no perjudicará a las actividades formativas.

“Esta medida no perjudica el desarrollo de las actividades formativas, puesto que desde el 08 de agosto hasta el 27 de agosto las clases serán remotas y a partir del 29 de agosto serán semipresenciales de acuerdo con lo programado, Los alumnos recibirán la misma cantidad de semanas de formación y no existirá reducción de horas en la formación práctica presencial en los talleres y laboratorios de la institución”

Comunicado de Senati

SEGUIR LEYENDO