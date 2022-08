Enrique Wong podría ser suspendido por 120 días tras informe de la Comisión de Ética

Enrique Wong podría ser suspendido por 120 días.

Luego de quedarse sin bancada tras su renuncia a Podemos Perú, Enrique Wong se enfrenta a una posible suspensión de 120 días. La Comisión de Ética del Congreso recomendó dicha medida así como la elevación de su caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por supuestamente haber intervenido en la designación de un asesor suyo para que sea presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos.

Con 8 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, la Comisión de Ética del Congreso acordó recomendar al Pleno la suspensión. Serán los votos de 130 congresistas los que decidan el futuro del parlamentario que llegó al hemiciclo de la mano de José Luna Gálvez, presidente de Podemos Perú. De aprobarse la suspensión, Wong no recibirá remuneración durante los días que dure la sanción impuesta.

A pesar de que Wong intervino en el mencionado grupo de trabajo antes de que se tome la decisión, sus palabras no sirvieron para convencer de que él no intentó beneficiar a su asesor Manuel Talavera Valdivia para que asumiera la presidencia del directorio de la Enapu. La comisión acusa al congresista no agrupado de haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.

Foto: Andina

Si bien el congresista solicitó presentar pruebas que demostraban su inocencia, la presidenta del grupo de trabajo, la acciopopulista Karol Paredes, rechazó la solicitud. Wong lamentó el informe y señaló que fue escrito maliciosamente a lo que la congresista de la lampa rechazó dichos comentarios. Por ahora queda saber para cuándo se agendará la discusión del congresista en cuestión quien, además, no cuenta con el respaldo de ninguna de las bancadas.

Crítico del gobierno

La nueva conformación del gabinete de Aníbal Torres sigue causando malestar entre los miembros de la clase política. Aunque en algún momento Enrique Wong ha sido señalado como cercano a las políticas de Pedro Castillo, este ha mostrado su disconformidad con los nuevos ministros. El exintegrante de la bancada de Podemos Perú resaltó que se trataría de figuras destinadas a defender la figura del mandatario en medios de comunicación.

“La desesperación lo ha llevado a escoger un gabinete de defensa, de leales, en lugar de tener un gabinete profesional, técnico y de ancha base. Él (Pedro Castillo) ha hecho todo lo contrario”, declaró a la prensa. Por su parte, Wong considera que el nuevo gabinete no será de gran ayuda al jefe de Estado en su llamada “cruzada nacional con la población”. Este resaltó que en el sur del país el presidente no cuenta con mucha aprobación.

Enrique Wong criticó la conformación del nuevo gabinete y señaló que solo servirá para defender a Pedro Castillo.

“Creo que ese llamamiento tendrá poco eco porque el rechazo es bastante grande en el país. Incluso en la parte sur, donde era su fortín electoral, hay un 60 o 70 por ciento de este”, agregó. Cabe recordar que la más reciente encuesta de IEP señala que Aníbal Torres, actual titular del Consejo de Ministros, tiene un 65% de desaprobación de los peruanos por su gestión.

Entre los cambios registrados en el Gabinete Torres, se produjo el nombramiento de Miguel Rodríguez Mackay en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Kurt Burneo en el Ministerio de Economía y Finanzas, y el de Betssy Chávez en el Ministerio de Cultura. En tanto, Alejandro Salas pasó a la cartera de Trabajo, Geiner Alvarado al MTC y César Paniagua a Vivienda.

