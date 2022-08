Erick Elera sorprende con su respuesta sobre cuál es el mejor ‘Jaimito’: “No hay punto de comparación”

El cantante y actor Erick Elera abrió la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram. Es aquí donde sus seguidores le hicieron preguntas sobre Al Fondo Hay Sitio, una de ella fue sobre Jaimito, el personaje que actualmente interpreta Jorge Guerra. Como se recuerda, él es el tercero que encarna al hijo de Charo.

Si bien es cierto, Aarón Picasso y Andrés Mesía interpretaron antes a Jaimito, es el primero quien causa siempre revuelo con sus publicaciones, evocando aquellos años. Incluso, se sometió a un casting para ser Jaimito en su versión joven, pero no fue elegido.

aunque las comparaciones son odiosas, los usuarios no han dejado de hacerlo. Incluso, se animaron a preguntarle a Erick Elera, “¿cuál Jaimito es el mejor para ti?”. El cantante no dudó en responder a través de un video.“¿En serio ustedes pueden comparar? Yo creo que no hay punto de comparación. El rol anterior era de un niño. Ahora es de un joven ya adulto”, indicó el actor, quien ha resaltado el desempeño de Jorge Guerra en anteriores oportunidades.

“¿En serio ustedes pueden comparar? Yo creo que no hay punto de comparación. El rol anterior era de un niño. Ahora es de un joven ya adulto”, indicó el actor, quien ha resaltado el desempeño de Jorge Guerra en anteriores oportunidades.

Erik Elera responde las preguntas de sus seguidores. (Foto: Composición)

Por su parte, Jorge Guerra resaltó que no pretende reemplazar a nadie, al contrario, su único objetivo es entregar su aporte al personaje, el cual se muestra en una versión más adulta.

“Quiero dejar claro que yo respeto el trabajo de los dos actores que ya han interpretado el papel, me parece que cada uno dio su cuota y lo que yo he intentado es dar la mía, dar mi propuesta de llevar el personaje por los años que no lo han podido ver, he intentado expresar cómo ha podido cambiar. Yo estoy feliz de poder tener esta oportunidad, de poder demostrarle al mundo, a toda la gente que ve la serie que esto es algo nuevo. Estoy feliz de tener este papel”, indicó a Infobae en su momento.

Jorge Guerra habla de su nuevo personaje Jaimito en AFHS. (Foto: Composición)

Jorge Guerra responde a las críticas por su papel de Jaimito

En la entrevista, Jorge Guerra señaló también que toma a bien cada crítica que le hace el público, siempre y cuando se haga con respeto y de forma constructiva. De lo contrario, prefiere no tomarle importancia.

“Yo estoy feliz con las personas que aceptan mi trabajo, y que de cierto modo lo siguen, para bien o para mal, lo único que siempre pido es respeto. Si uno quiere dar su opinión, sea positiva o negativa, que siempre haya respeto. Estoy en contra de comentarios inútiles que estén dirigidos al ataque, todos los comentarios con respeto serán bienvenidos” , señaló.

SEGUIR LEYENDO: