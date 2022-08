Carlos Anderson cree que permanencia de Aníbal Torres en la PCM causará su propio “entierro político”

Carlos Anderson, congresista no agrupado.

Carlos Anderson, congresista no agrupado, cuestionó que finalmente Aníbal Torres haya sido ratificado en el puesto de presidente del Consejo de Ministros pese a que el abogado había presentado su renuncia ante el jefe de Estado, Pedro Castillo.

En ese sentido, el legislador señaló que este hecho solo significará el “entierro político” de Torres debido a su “actitud confrontacional” con la oposición en el Congreso de la República, y su poca disposición de diálogo.

“Él (Anibal Torres) ha sido testigo de lo que eventualmente será su entierro político. Hubo una sensación de alivio porque algunos de repente pensaron que vendría alguien (a la PCM) con menos insultos, con mejor pulso, más hábil en la generación del diálogo con la oposición, pero nunca fue así. De repente nunca fue la intención, lo que pasa es que hay que ponernos en el contexto de los problemas del presidente de naturaleza judicial, su abogado tiene una estrategia de carácter político y eso es salir al frente para atacar a la Fiscalía, Poder Judicial como lo están haciendo”, expresó el parlamentario en RPP Noticias.

Asimismo, Carlos Anderson señaló que no está sorprendido por el regreso de la censurada Betssy Chávez en el Ministerio de Cultura, y reveló que siempre vio a la exministra de Trabajo y Promoción del Empleo como una persona que se siente “ministerial”, esto debido a su ausencia física en los Plenos.

“Ella aparentemente nunca se resignó a perder el fajín ministerial porque en el Congreso ha brillado por su ausencia física por decir lo menos. Se nota que cuando tienes la experiencia de ministro te cuesta bajar al llano. Sobre cuánto sabe de cultura no lo sé. Su trayectoria no me dice que tenga particular experiencia, pero es lo último que le importa a ese gabinete”, manifestó.

Carlos Anderson pide a Lady Camones moderar su discurso

Por otro lado, el congresista de Podemos Perú recomendó a la presidenta del Congreso, Lady Camones, moderar su discurso al pedir la renuncia del mandatario Pedro Castillo, pues no es idóneo para quien ocupa el máximo cargo en la Representación Nacional.

“De repente no es políticamente correcto al ser la presidenta del Congreso. Puedo entender que genere un poco de resquemor en algunos así que ella deberá entender que su papel es diferente”, finalizó Anderson.

Quinto gabinete ministerial de Pedro Castillo tuvo seis cambios

El presidente de la República, Pedro Castillo tomó juramento a seis nuevos ministros de Estado este viernes 5 de agosto. La ceremonia se realizó pasadas las 9 p.m. La sorpresa se dio minutos antes de la ceremonia, cuando el presidente decidió ratificar a Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros. De esta manera, fueron juramentando los siguientes ministros:

-Miguel Ángel Rodríguez MacKay ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores en reemplazo de César Landa.

-Kurt Burneo juró en el Ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo de Oscar Graham.

-Alejandro Salas deja el Ministerio de Cultura para ingresar al Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

-Geiner Alvarado deja el Ministerio del Trabajo y jura como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones.

-César Paniagua Chacón jura como titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

-Betssy Chávez Chino es la nueva ministra de Cultura.

Pedro Castillo no aceptó renuncia de Aníbal Torres

Pese a que presentó su renuncia a inicios de semana, el presidente de Consejo de Ministros, Aníbal Torres seguirá en su cargo. Así lo dio a conocer el mismo presidente de la República, Pedro Castillo, a través de Twitter.

“No he aceptado la renuncia del Premier Aníbal Torres, quien se compromete a seguir trabajando por nuestro país”, escribió.

