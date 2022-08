Lorna Cepeda, actriz de Betty la fea, lamentó la muerte de Diego Bertie y lo recordó con emotivo video

Lorna Cepeda y el mensaje que le dedicó a Diego Bertie por su sensible fallecimiento. (Foto: Instagram)

Lorna Cepeda, actriz que ganó fama internacional por haber interpretado el papel de Patricia Fernández en la telenovela Yo soy Betty, la fea. La colombiana se sumó a los mensajes de condolencia por la inesperada muerte de Diego Bertie, quien falleció la madrugada de este viernes 5 de agosto al caer del piso 14 de un edificio.

“Hoy me levanté con esta noticia triste! Recuerdo a Dieguito, con mucho cariño, un ser muy especial, muy bonito, con mucho amor para dar, siempre dispuesto a ayudar, paz en su tumba, paz en su alma! que Dios te tenga en su gloria! Buen viaje Dieguito!”, publicó la actriz en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Diego Bertie y Lorna Cepeda trabajaron juntos en el año 2008, cuando formaron parte del elenco de la versión latina de ‘Desperate Housewives’ (Amas de casa desesperadas).

En el video que publicó la actriz colombiana se puede apreciar las diferentes escenas que compartieron durante la telenovela que fue emitida por Univisión. Asimismo, los fans de la artista le enviaron su pésame a la familia del actor peruano luego de conocer que falleció.

Cabe mencionar que en el Perú, decenas de actores y actrices peruanos han expresado su tristeza por este hecho, especialmente porque durante años compartieron diferentes roles al lado de Diego Bertie, destacando la sencilla persona que era.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos que se pronunciaron, en las redes sociales se hizo tendencia el nombre del artista peruano, destacando las producciones en las que participó y por los papeles que muchos lo recordaron, además que se hicieron fan de su música.

Recordemos que Diego Bertie incursionó en el teatro en obras como ‘Annie’, ‘Yepeto’, ‘Edipo Rey’, ‘La vida es sueño’, y en los últimos años actuó en los musicales ‘La jaula de las locas’ y ‘Mamma mía’.

Asimismo, actuó en el cine en ‘Reportaje a la muerte’, ‘Todos somos estrellas’, ‘Sin compasión’, ‘El bien esquivo’, ‘Los Andes no creen en Dios’, entre otras, así como en las telenovelas ‘Rosa de América’, ‘Natacha’, ‘Obsesión’, ‘Leonela’, ‘Cazando a mi millonario’, ‘Vale todo’, ‘Los exitosos Gómez’, ‘Al fondo hay sitio’, entre otros títulos.

SU ÚLTIMA ENTREVISTA

La última que entrevista que dio Diego Bertie fue a la periodista Verónica Linares, para su canal de YouTube La Linares, donde habló de diversos temas, entre ellos, la muerte. El cantante dejó en claro en aquella ocasión que buscaba cumplir todos sus objetivos debido a que no quería dejar nada a ‘medias’.

“Ahora hay que mirar hacia adelante. Yo no estaría haciendo algunas cosas si no hubiera pasado eso (la pandemia). Me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, con decir qué cosas he dejado a medias y no quiero dejar a medias. La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana. Todo es cambiante todos los días. No quiero dejar nada a medias ”, expresó el artista nacional.

