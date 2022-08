Guido Bellido sobre renuncia de premier Aníbal Torres: “yo creo que debería continuar”

Guido Bellido comenta sobre la renuncia de Aníbal Torres y quién podría ser su sucesor. VIDEO: Canal N

En una entrevista con Infobae el parlamentario Guido Bellido indicó que el aún premier Aníbal Torres debía ser ratificado en el cargo luego de fiestas patrias y que debían fortalecerse algunos de los despachos ministeriales; hoy, el panorama no ha cambiado mucho con respecto a la apreciación del ex PCM Bellido, sostiene que Torres ha puesto su cargo a disposición, pero que ello no implica que el presidente Pedro Castillo vaya a aceptar la renuncia del aún cabeza del gabinete ministerial.

“Considero que hasta este momento debería continuar y como él ha puesto su cargo a disposición, el presidente aún no se ha pronunciado, el presidente puede solicitar que continúe por un tiempo y si el premier lo reconsidera, va a continuar y puede reconformar su gabinete”, menciona el congresista.

En esa misma línea, Bellido Ugarte, explicó que la intención por parte del ex ministro de Justicia de volver a las aulas no es ajena a la de ser presidente del Consejo de Ministros, ya que, ambas están al servicio del país y que hubiera sido un panorama distinto si es que Torres Vásquez hubiese indicado en su comunicado que su renuncia definitiva.

“Sería otra cosa si el premier hubiese dicho: ‘renuncia irrevocable’, sería totalmente distinto; a veces uno pone el cargo a disposición a manera de decir que uno necesita trabajar, quiero fortalecer”, apuntó.

Además, el legislador de izquierda, describió cuál podría ser el perfil ideal del próximo presidente del Consejo de Ministros.

“Tiene que ser una persona que posibilite que el Gobierno siga en ese camino de conectarse con la población con las organizaciones sociales, tender puentes y atender las demandas que vienen desde los gobiernos locales, las autoridades distritales, provinciales y las regionales y por otra parte generar condiciones para la reactivación económica”

En otro aspecto, el también vocero de la bancada Perú Libre explicó el sentido que tuvo el tuit de Vladimir Cerrón, quien expresó: “gallinazo limeño sobrevolando en círculo Palacio por ‘muerto’ en PCM”.

“Cuando hay una posibilidad de cambio, siempre hay intereses de carácter político, pero los factores precisos desconozco; entiendo que, en un escenario político como el nuestro, siempre hay sectores que quieren aprovechar el espacio”, justificó.

Gallinazo limeño sobrevolando en círculo Palacio por "muerto" en PCM. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 3, 2022

SEGUIR LEYENDO